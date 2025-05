Haus des Meeres gibt Riesenschildkröten weg

Fokus liegt in Zukunft auf kleineren, bedrohten Arten. - Meeresschildkröte Puppi darf bleiben.

Im Haus des Meeres in Wien werden bald keine Riesenschildkröten mehr zu sehen sein. Die Einrichtung trennt sich von ihren vier Aldabra-Riesenschildkröten.

Künftig solle der Fokus verstärkt auf kleineren, hochbedrohten und ökologisch bedeutenden Arten liegen. Am Weltschildkrötentag am Freitag können Besucherinnen und Besucher den Tieren Lebewohl sagen. Meeresschildkröte Puppi, eine der wohl beliebtesten Bewohnerinnen, bleibt.

Die Grüne Meeresschildkröte "Puppi". © Haus des Meeres ×

Tierwohl besser als in der Natur selbst angepeilt

Die vier Riesenschildkröten kommen gemeinsam in einen anderen Zoo, in dem sie "deutlich mehr Platz haben", meint Zoodirektor Jeff Schreiner. In welchen wolle man noch nicht bekanntgeben. "Als moderne, wissenschaftlich geführte Institution passen wir unsere Tierhaltungen laufend an neue Erkenntnisse an", hielt er in einer Aussendung fest. "Unser Ziel ist es, nicht nur gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, sondern Tierwohl neu zu definieren - mit Lebensräumen, die bessere Bedingungen bieten als die Natur selbst." Zuvor hatte sich das Haus des Meeres schon von Krokodil Adam, einem fünf Meter langen Sunda-Gavial, und den Anakondas verabschiedet. Zu sehen ist nun dafür Leila, ein seltenes und vom Aussterben bedrohtes westafrikanisches Panzerkrokodil, hieß es.

Westafrikanisches Panzerkrokodil im Haus des Meeres. © Haus des Meeres ×

Sonderprogramm am Weltschildkrötentag

Die Abschiedsparty für die vier Riesenschildkröten steigt an ihrem Ehrentag an diesem Freitag.

Terekay-Schienenschildkröten im Terrarium. © Haus des Meeres ×

Interessierte können unter anderem Fütterungen verschiedener Schildkröten sehen, in der Meeresschutzausstellung soll es einen Kreativstand zum Mitmachen geben. Neben Publikumsliebling Puppi und den Riesenschildkröten gibt es viele weitere Artgenossen, wie Terekay-Schienenschildkröten, Wald- oder Spaltenschildkröten zu sehen.