Weltklasse Reitturnier in Schönbrunn

Die internationtionale Longines Global Champions Tour kehrt im September in den Schlossgarten zurück.

Von 26. bis 28. September 2025 wird Wien zum Zentrum des internationalen Reitsports. Dann gastiert die Longines Global Champions Tour (LGCT), die Königsklasse des Reitsports, gemeinsam mit der Global Champions League (GCL) in der österreichischen Hauptstadt – und verwandelt den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in einen einzigartigen Turnierplatz.

Super-Pferde im Garten der kaiserlichen Pferdenärrin "Sisi"

Vor historischer Kulisse treffen die besten Reiter:innen der Welt aufeinander, um sich in packenden Wettkämpfen zu messen. Die Besucher:innen erwartet ein exklusives Erlebnis – mit sportlichen Spitzenleistungen, Showacts und einem vielfältigen Rahmenprogramm. an den drei Tagen werden etwa 9.000 Interessierte erwartet. Die Zuschauertribüne wird überdacht sein, so dass die Turniere wetterunabhängig stattfinden können.

Wien als neuer Fixpunkt im globalen Turnierkalender

Mit dem Standort Wien ist ein traditionsreicher Reitsportplatz wieder Teil der internationalen Szene. Die Rückkehr der Tour in die Stadt sei kein Zufall, wie Sonja Klima, Initiatorin und Co-Veranstalterin der LGCT Wien, betont: „Wir wollen mit diesem Event nicht nur sportlich neue Maßstäbe setzen, sondern auch ein Signal senden: Wien hat als Austragungsort internationalen Reitsports eine besondere Strahlkraft. Das Zusammenspiel aus Spitzenleistung, Gastfreundschaft und Kultur macht diesen Standort einzigartig.“ Auch Fred van Lierop, Managing Director der Longines Global Champions Tour, sieht in Wien ein enormes Potenzial: „Die Tour steht für Exzellenz, Emotion und Innovation – und genau das finden wir in Wien. Die Kulisse von Schloss Schönbrunn bietet einen einmaligen Rahmen für ein unvergessliches Reiterlebnis.“

Zwei Turnierserien auf vier Kontinenten

Die LGCT und die GCL bilden gemeinsam eine der spektakulärsten Turnierserien des modernen Springsports. Die LGCT ist die prestigeträchtige Einzelwertung: In 16 Etappen auf vier Kontinenten kämpfen die besten Reiter:innen der Welt in Grand Prix-Prüfungen mit bis zu 1,60 m hohen Hindernissen um Ranglistenpunkte und Preisgelder. Wer einen Grand Prix gewinnt, qualifiziert sich automatisch für den Super Grand Prix im Rahmen der GC Prague Playoffs, dem großen Finale der Saison.Parallel zur LGCT läuft die Global Champions League (GCL) – ein Teamwettbewerb mit 17 internationalen Mannschaften, bestehend aus erfahrenen Profis und mindestens einem U25-Talent pro Team. Auch hier geht es um Punkte für die Jahreswertung und die Qualifikation für den GCL Super Cup in Prag. Beide Serien finden zeitlich und örtlich parallel bei jedem Event statt – dieselben Reiter:innen können also sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung antreten.