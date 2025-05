× Dem Zauber von Klimts Rosen erliegen

Wer noch einen netten Sonntagsausflug planen möchte, der kann einen Besuch der Villa Klein in Hietzing ins Auge fassen. Gustavs Klimts Atelier und die Original-Rosen der Jahrhundertwende sind einen Besuch wert.

Am Sonntag, 25. Mai, startet in der Villa Klein in Hietzing, die Gartensaison mit den legendären Rosenblüten, die einst den Garten von Gustav Klimt zierten.

© Klimt Villa Wien ×

Klimt-Atelier in einer Villa konserviert

Klimts ehemaliges Atelier in einem Gartenhäuschen befindet sich als Gesamtbau in der ehemaligen Villa der Familie Klein und wird seit einigen Jahren von einer rührigen Truppe von Experten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als Besonderheit gelten die Damaszener-Rosen des Gartens, die um etwa 1900 gepflanzt wurden und in einigen Klimt-Gemälden zu bewundern sind. Die Rosen wurden aus zwei Mutterpflanzen des Gartens nachgezüchtet und können nun in ihrer Blüte genossen werden. Am besten im Garten-Café des Anwesens und dazu gibt es einen Besuch des Ateliers um 11,14,15 und 16 Uhr. www.klimtvilla.at