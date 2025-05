Wien ist Kongress-Weltmeister

Die International Congress and Convention Association (ICCA) reiht Wien imRanking der Kongressmetropolen für das Jahr 2024 weltweit auf Platz 1.

Mit 154 Kongressen belegt Wien den weltweit 1. Platz im soeben publizierten ICCA-Ranking der global abgehaltenen, internationalen Kongressveranstaltungen 2024.

Die Stadt konnte damit vom vierten Platz im Vorjahr wieder an die Weltspitze klettern. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Lissabon (153 durchgeführte Kongresse) und Singapur (144) zu finden, gefolgt von Barcelona (142), Prag (131), Paris (124), Seoul (124), Bangkok (115), Rom (114) und Athen (111). Zuletzt schaffte es die Stadt im Jahr 2022 auf den ersten Platz, 2023 wurde Wien auf Platz 4 gereiht.

Strategische Rolle für Wiener Wirtschaft

Bürgermeister Michael Ludwig: Kongresse und Firmentagungen erbrachten im Vorjahr eine Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro und schafften 23.500 Ganzjahresarbeitsplätze, die weit über die Tourismusbranche hinausreichen. Wiens Meetingindustrie ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns als weltoffene Metropole positionieren und mit Tourismus Nutzen und Lebensqualität für die hier lebenden Menschen und unsere Wirtschaft erzeugen. Die Weiterentwicklung der Stadt als Tagungsdestination spielt somit auch eine zentrale Rolle in Wiens Wirtschafts- und Innovationstrategie 2030.“

Mehr als 6.000 Meetings in der Hauptstadt

Gesamt gezählt gastierten im Vorjahr insgesamt 6.619 Kongresse und Firmentagungen in Wien, damit übertraf die Stadt den bisherigen Rekord aus 2023 um 3%. Die rund 670.000 Teilnehmer:innen 2024 sorgten für 1,9 Millionen Nächtigungen und ein Nächtigungswachstum von 26%. Ihre Aufenthaltsdauer von drei (2,98) Übernachtungen lag deutlich höher als jene des durchschnittlichen Wien-Gastes mit 2,3 Übernachtungen. Die Wertschöpfung durch Meetings in Wien lag bei 1,32 Milliarden Euro, davon profitierte ganz Österreich mit 365 Millionen Euro an Steuern und 23.500 Ganzjahresarbeitsplätzen.

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet, wird es von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien als Stärkefeld verankert