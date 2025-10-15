Herausragende Neuzugänge: Auhof Center stärkt Position als Fashion-Hotspot

Im Westen Wiens festigt das Auhof Center seine Position als unumstrittenen Nummer-1-Fashion-Center. Am 16. Oktober feiern internationale Top-Marken und österreichische Traditionshäuser eine stilvolle Premiere. Der Tag verspricht Mode, Emotion und ein Einkaufserlebnis der Extraklasse.

Am Donnerstag, den 16. Oktober verwandelt sich das Auhof Center in eine Bühne für einen der größten Shopping-Momente des Jahres. Neue Top-Stores, glänzende Markenwelten und ein ganztägiges Programm ab 8 Uhr mit "Opening Breakfast" versprechen ein Erlebnis voller Glamour.

Martina Reuter wird neues Gesicht des größten Einkaufszentrums im Westen Wiens

Der neue Peek-&-Cloppenburg-Store öffnet auf über 3.000 Quadratmetern seine Pforten und lädt zum Shoppen ein. Internationale Labels, stilvolle Eigenmarken und ein modernes Storekonzept schaffen ein elegantes Umfeld für Damen, Herren und Kinder. Dieser neue Flagship-Store bringt internationalen Flair und modischen Anspruch in den Westen Wiens und setzt ein kraftvolles Zeichen für Qualität und Vielfalt.

Herausragender Neuzugänge

Auch Regina Schuhe feiert seinen Einzug den Shopping-Tempel. Das österreichische Familienunternehmen steht für handverlesene Auswahl, stilvolle Modelle und persönliche Beratung. Klassisch, modern, trendorientiert - hier wird für jeden Anlass das passende Schuhwerk geboten. Die Verbindung aus Tradition und Zeitgeist zeigt sich in jedem Detail.

Der modernste Scotch-&-Soda-Store Österreichs ist ein weiteres Highlight. Mit urbanem Design, ausdrucksstarken Farben und hochwertigen Materialien begeistert das niederländische Label alle, die Mode mit Persönlichkeit tragen. Das Auhof Center wird mit diesem Store zum Hotspot für Individualität und Kreativität.

Auch sportlich setzt das Haus neue Maßstäbe. Intersport präsentiert sich nach einer großzügigen Erweiterung in neuem Glanz. Noch mehr Auswahl für Freizeit, Fitness und Outdoor macht den Besuch zur Pflicht für alle, die Bewegung lieben. Ergänzt wird das Angebot durch die neue Raiffeisenlandesbank-Filiale, die mit moderner Gestaltung und persönlicher Beratung direkt im Center überzeugt.

Fashion-Erlebnis auf höchstem Niveau

"Peek & Cloppenburg ist eine Marke mit großer Attraktivität, die unser Center gemeinsam mit Regina Schuhe, Scotch & Soda, S.Oliver, Pandora und allen anderen Marken zum unumstrittenen Nummer-1-Fashion-Center Wiens macht“, so Peter Schaider, der Eigentümer des Auhof Centers.

Die Worte des Hausherrn spiegeln sich in der Entwicklung der letzten Monate wider. Mit Marken wie Vero Moda, Only & Sons, Pandora, dem wiedereröffneten S.Oliver und Juwelier Christ konnte das Auhof Center seine Position weiter festigen.

Mit mehr als 140 Shops, einem modernen Kino, vielfältiger Gastronomie und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten gehört das Auhof Center schon lange zu den beliebtesten Einkaufsdestinationen des Landes. Durch die aktuellen Eröffnungen hebt es sich nun endgültig als führendes Lifestyle- und Fashion-Zentrum Wiens hervor.