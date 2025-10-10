Heute startet die 16. Game City

Zum nunmehr 16. Mal verwandelt sich das Rathaus ab heute in ein Fest für Gaming, E-Sport und nicht zuletzt Cosplay. Bis Sonntag sind die Tore geöffnet.

Bei freiem Eintritt können sich Besucher Infos zu den neuesten Videospielen holen, diese natürlich auch vor Release anzocken und sich E-Sport-Wettbewerbe ansehen.

Es ist die größte Messe dieser Art in ganz Österreich, im Vorjahr lockte sie immerhin rund 85.000 Besucherinnen und Besucher. Die Aussteller reichen von großen Publishern wie Nintendo bis zu zahlreichen Indie-Entwicklern.

Zwei Highlights bilden natürlich die Cosplay-Parade - oft selbst gebastelte Kostüme von Charakteren aus Filmen, Serien oder Games - von der Mariahilfer Straße zum Rathaus und die E-Sport-Zone, inklusive Qualifikation für das Tetris-World-Finale in Dubai.

© Liebentritt

Suchtprävention steht im Vordergrund

Wie Veranstalter "Wienxtra" betont, wird ein nicht unwesentlicher Teil auch Beratung bei Themen wie Suchtprävention oder Cybermobbing gewidmet. Diskussionen finden zudem wie gewohnt im Rahmen der "Future and Reality of Gaming"-Konferenz (FROG) statt.

Computerspiel-Leistungsschau vom 10. bis 12. Oktober im Rathaus. © Andreas Tischler

Auch Hardware wie PCs und anderes Gaming-Zubehör kann getestet werden und bei Eventpartner Media Markt auch gekauft werden.