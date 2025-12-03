Alles zu oe24VIP
HFA-Studio baut Benkos Bauruine als Weihnachtskrippe - Spenden für die Gruft
Krippe gegen Gier

HFA-Studio baut Benkos Bauruine als Weihnachtskrippe - Spenden für die Gruft

03.12.25, 12:21 | Aktualisiert: 03.12.25, 13:38
Im Schaufenster des Wiener HFA-Studios steht in diesem Dezember keine klassische Krippe, sondern die Ruine des Lamarr-Projekts von René Benko. Unter dem Motto „Spenden statt spekulieren“ ruft die Installation dazu auf, obdachlosen Menschen in der Gruft der Caritas zu helfen. 

Die handgemachte Installation trägt den Titel „Spenden statt spekulieren“ und zeigt die Bauruine an der Mariahilfer Straße als Symbol für Größenwahn und Verlust an sozialem Bewusstsein. Sie erinnert daran, dass Weihnachten von Mitgefühl, Gemeinschaft und Menschlichkeit handelt – und nicht von Profit. 

Unterstützung für obdachlose Menschen

Ein QR-Code im Schaufenster führt direkt zur Gruft der Caritas der Erzdiözese Wien. Die Einrichtung bietet Schutz, Schlafplätze, warme Mahlzeiten, Kleidung sowie sozialarbeiterische und psychologische Unterstützung – rund um die Uhr. 

Aktion gegen soziale Ungerechtigkeit

„In Österreich schlafen jede Nacht hunderte Menschen auf der Straße – während andere Millionen mit Immobilien verzocken. Wir wollten dieses Missverhältnis sichtbar machen und zur Umkehr einladen“, sagt Leo-Constantin Scheichenost vom HFA-Studio.

Lis Pichler, Leiterin der Gruft, ergänzt: „Gerade in der Weihnachtszeit wird die Kluft zwischen Wohlstand und Armut besonders sichtbar. Für obdachlose Menschen ist sie die härteste Zeit des Jahres. Vielen Dank an HFA-Studio und den Krippenverein Wien für diese starke Aktion – jede Spende ermöglicht ein warmes Bett, Mahlzeiten und zwischenmenschliche Unterstützung.“ 

Adventzeit im Schaufenster

Die Aktion läuft während der gesamten Adventzeit im Schaufenster des HFA-Studios in der Burggasse 24 in Wien-Neubau. Alle Spenden kommen direkt der Gruft zugute.

