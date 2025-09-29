Hier sind alle konsumfreien Sitzplätze in Wien

In Wien gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum kostenlosen, konsumfreien Sitzen. Doch der Forderung von 10.000 Sitzmöglichkeiten bis 2030 hinkt man hinterher, weshalb drei NGOs nun eine Potenzialkarte mit allen möglichen und verfügbaren Plätzen veröffentlicht haben.

Die drei Interessensvertretungen Geht-Doch, Radlobby Wien und Walk-Space kritisieren die mangelhafte Auswahl an Sitzmöglichkeiten in der Bundeshauptstadt. Während im Vorbild Kopenhagen in acht von zehn Straßen so eine Option besteht, seien es in Wien nur zwei von zehn.

Solche Möglichkeiten soll es laut deren Forderungen alle 100 Meter geben, damit man sich treffen kann, aber auch um älteren Menschen problemlose Mobilität zu gewährleisten.

Selbst mitmachen und eintragen

Deshalb gibt es nun eine interaktive Potenzialkarte auf der Seite geht-doch.wien, in der in verschiedenen Farbtönen angezeigt wird, ob es unter 25, unter 50, unter 75 oder eben über 75 Meter bis zur nächsten Sitzmöglichkeit braucht.

Ergo lässt sich aus der Karte auch schließen, wo sich bereits Sitzmöglichkeiten befinden. Doch diese Karte ist eben nicht endgültig, sondern soll laufend aktualisiert werden, und zwar von jedem, der möchte.

Jeder kann in der interaktiven Karte von OpenStreetMap (OSM) Einträge korrigieren, neue hinzufügen oder auch einen Wunsch nach einer Möglichkeit eintragen. Dazu zählen Sitzbänke, Sessel, Liegen, Rastplätze, Grätzloasen und auch freie Schanigärten.