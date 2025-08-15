Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Illegale Autowerkstatt in Floridsdorfer Gemeindebau geräumt
© GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN

Brandgefahr

Illegale Autowerkstatt in Floridsdorfer Gemeindebau geräumt

15.08.25, 14:20
Teilen

In einem Floridsdorfer Gemeindebau wurde eine illegale Autowerkstatt stillgelegt. Ölspuren und achtlos weggeworfene Zigarettenstummel machten den Ort zur tickenden Zeitbombe. Nun hat die Stadt Wien dem riskanten Treiben ein Ende gesetzt. 

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen der Stadt Wien eine illegale Autowerkstatt in der Garage eines Floridsdorfer Gemeindebaus für immer geschlossen, wie es am Donnerstag hieß. Vor Ort befanden sich mehrere Fahrzeuge, die dort widerrechtlich abgestellt waren. Durch ausgetretenes Öl sowie Zigarettenstummel bestand Brandgefahr.

Illegale Autowerkstatt in Floridsdorfer Gemeindebau geräumt
© GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN

Drei Autos wurden wegen Gefahr in Verzug abgeschleppt und auf dem Gelände der MA 48 abgestellt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten gereinigt, die Graffitis entfernt. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen: "Neben dem Betreiben einer illegalen Werkstatt in einer Garage einer Wohnhausanlage, in der Dutzende Menschen leben, ist der fahrlässige Umgang mit Öl und Zigaretten lebensgefährlich."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden