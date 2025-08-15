Illegale Autowerkstatt in Floridsdorfer Gemeindebau geräumt

In einem Floridsdorfer Gemeindebau wurde eine illegale Autowerkstatt stillgelegt. Ölspuren und achtlos weggeworfene Zigarettenstummel machten den Ort zur tickenden Zeitbombe. Nun hat die Stadt Wien dem riskanten Treiben ein Ende gesetzt.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen der Stadt Wien eine illegale Autowerkstatt in der Garage eines Floridsdorfer Gemeindebaus für immer geschlossen, wie es am Donnerstag hieß. Vor Ort befanden sich mehrere Fahrzeuge, die dort widerrechtlich abgestellt waren. Durch ausgetretenes Öl sowie Zigarettenstummel bestand Brandgefahr.

© GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN

Drei Autos wurden wegen Gefahr in Verzug abgeschleppt und auf dem Gelände der MA 48 abgestellt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten gereinigt, die Graffitis entfernt. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen: "Neben dem Betreiben einer illegalen Werkstatt in einer Garage einer Wohnhausanlage, in der Dutzende Menschen leben, ist der fahrlässige Umgang mit Öl und Zigaretten lebensgefährlich."