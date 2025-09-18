Josefstadt feiert Wiens längstes Straßenfest

Die Zeit der Straßenfeste in Wien ist angebrochen und das längste der Stadt gibt es am 19. September im 8. Gemeindebezirk: das Josefstädter Straßenfest.

Der Festzug erstreckt sich über die ganze Josefstädter Straße, immerhin fast 1,2 Kilometer lang. Das Event dauert von 14:00 bis 21:00 Uhr und versorgt den 8. Bezirk mit viel guter Laune, Kulinarik und insgesamt über 180 Aktivitäten.

Dazu zählen auch die 18 verschiedenen Artists auf den drei Bühnen, darunter befinden sich unter anderem die Mojo Blues Band, Aygyul oder Tango Argentino.

ÖkoEvent der Stadt Wien

Zur Auswahl stehen natürlich auch Stände mit Kunst und Kultur sowie Lokale mit regionalen Schmankerl.

Da das Josefstädter Straßenfest ein ÖkoEvent der Stadt Wien ist, wird um eine Anreise via Öffis, Fahrrad oder zu Fuß gebeten. Die Straßenbahn 2 wird während des Festes jedoch nicht regulär fahren.