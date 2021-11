Junge bleiben ohne Maske

Wie berichtet, werden die Schulregeln in drei Ländern ab Montag etwas verschärft.

Wien. Ober- und Niederösterreich – und auch Tirol. Dass in den Intensivstationen dieser Länder die 20-%-Marke bei Corona-Fällen überschritten wurde, hat jetzt auch Auswirkungen auf die Schulen.

Masken & Aus für Ausflüge. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, kommt hier ab Montag die Masken-Anordnung für Oberstufen-Schüler und Lehrer – zudem sind Schulveranstaltungen wie Wandertage oder Skikurse verboten, externe Vereine dürfen nicht mehr in die Schulen und Elternsprechtage gibt’s nur online.

Trotz Rekord-Inzidenzen wird es nicht schärfer

Keine Masken für Junge. Allerdings: Für unter 14-Jährige ändert sich nichts – im Gegensatz zum Vorjahr gilt für sie Maskenpflicht nicht in den Klassen. Und obwohl die Inzidenzen bei den Jungen in Salzburg und Kärnten ebenfalls explodieren, wird hier nicht verschärft. Im Bildungsministerium verweist man auf die Empfehlung der Ampelkommission – und darauf, dass für jüngere Schüler der Umgang mit den Masken eben schwieriger sei.



Weltuntergang. Bei den Schülern herrscht angesichts der Pandemie die schiere Verzweiflung. Auf die Frage, ob er jetzt eine Ausweitung der Maskenpflicht fordere, sagte der Wiener Schulsprecher Mati Randow: „Das hätte man alles viel früher machen müssen, ich weiß jetzt gar nicht, was man noch fordern soll. Bei uns herrscht­ jedenfalls Weltuntergangsstimmung – wir sehen uns jeden Tag die steigenden Zahlen an, die Politik hat hier völlig versagt.“ Lehrergewerkschafter Paul Kimberger ist besorgt, in der Pandemie sei die personelle Situation längst dramatisch. „Wir brauchen Unterstützung von außen!“, sagte er zu ÖSTERREICH.