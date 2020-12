Justiz ließ Neonazi-Boss als Lockvogel frei

Ein Justiz-Freigänger und unbelehrbarer Rechtsextremer wollte eine Nazi-Miliz aufziehen.

Fast 100 Waffen, mehr als 100.000 Schuss Munition, Sprengstoff und jede Menge Suchtgift. Zwei Tage nach Bekanntwerden des massiven Polizeischlages gegen die Neonaziszene in Österreich, Bayern und Nordrhein-Westfalen sind immer noch viele bass erstaunt über den Umstand, dass der Hauptverdächtige eigentlich hinter Gittern sitzt.Wie ÖSTERREICH herausfand, verbüßte der 53- Jährige (der in den 1990er-Jahren im Zusammenhang mit dem Briefbomben-Terror bereits im Visier stand) seit 2018 in Simmering eine Haftstrafe – nachdem er einen Unfall hatte. Wegen Wiederbetätigung und für eine offene Strafe wegen Waffen- und Drogenhandels – wanderte der Neonazi ins Gefängnis.Gemäßigter oder gar geläutert wurde der 53-Jährige in Haft aber nicht. Das Justizministerium legte am Sonntag auf Anfrage von ÖSTERREICH allerdings Erstaunliches offen.