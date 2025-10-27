Alles zu oe24VIP
"Kann da nix geben": Trafikantin überlistet Räuber
Penzing

"Kann da nix geben": Trafikantin überlistet Räuber

27.10.25, 11:03
Zu einem kuriosen Überfall - oder eben nicht - kam es am Samstag in Penzing. Ein maskierter Mann wollte mit einem Messer bewaffnet eine Trafik überfallen. Weil die Trafikantin aber meinte, es sei kein Geld da, ergriff er die Flucht.

Maskiert durch eine FFP2-Maske, setzte der Mann bei einer Trafik in der Gegend der Hütteldorfer Straße und Linzer Straße zu einem Raubüberfall an. Er forderte die 55-jährige Trafikantin auf, das Bargeld aus der Kassa zu übergeben.

Wie die Polizei bekannt gibt, sagte die Frau unbeeindruckt: "Ich hab noch nichts in der Kassa. Kann da nix geben!" Mehr brauchte es nicht, um den Räuber in die Flucht zu schlagen.

Ermittlungen aufgenommen

Die gerufenen Streifen konnten trotz großräumiger Fahndung noch niemanden ausfindig machen. Der Mann soll ungefähr 1,70 Meter groß, kräftig gebaut und dunkel gekleidet gewesen sein. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts bestätigte die eigenen Ermittlungen, da der Täter für ähnliche Vorfälle verantwortlich gewesen sein könnte.

Die Trafikantin reagierte zwar besonnen, trug aber dennoch einen Schock davon. Darüber hinaus blieb sie aber unverletzt.

