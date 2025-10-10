Kilometerlanger Stau: Tangente ab 17. Oktober erneut gesperrt

Die Worte Sperre und Tangente in einem Atemzug treiben den meisten Wienern wohl einen kalten Schauer über den Rücken. Vergangenes Wochenende sind Verzögerungen bis zu 2,5 Stunden entstanden, ab 17. Oktober ist die Südosttangente (A23) erneut teilweise gesperrt.

Die Tangente, Wiens größter Parkplatz, braucht wieder einmal Sanierungsarbeiten und wird daher vermutlich ab 17. Oktober (Freitag) 22:00 Uhr und bis 19. Oktober (Montag) 5:00 Uhr gesperrt. Vermutlich deshalb, weil die Arbeiten auch vom Wetter abhängig sind. Der 17. Oktober und der 14. November sind aktuell vorgesehen.

Genauer gesagt handelt es sich um die Rampe Knoten Kaisermühlen in Richtung Süden, die komplett gesperrt ist. Lediglich ein Fahrstreifen in Richtung Süden bleibt in der Nacht geöffnet, untertags sind es immerhin zwei in Richtung Inzersdorf. Wiederum drei Fahrstreifen sind es in Richtung Norden. Grund sind Bauarbeiten zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Prater.

Auch Knoten Vösendorf teilweise gesperrt

Der ARBÖ rechnet mit kilometerlangem Stau und über einer Stunde Zeitverlust. Ausweichen sollen Autofahrerinnen und Autofahrer großräumig, unter anderem über Wagramer Straße, Reichsbrücke, Lassallestraße, Floridsdorfer Hauptstraße, Floridsdorfer Brücke, Adalbert-Stifter-Straße und Handelskai. Ebenfalls möglich sind die Nordbrücke oder der Gürtel.

Wie von oe24 berichtet, sind am Wochenende 10. bis 12. Oktober aber die A2 und die S1 vor den Toren Wiens teilweise gesperrt. Auch diese Sperren sollten bei der Zeitplanung miteingerechnet werden.