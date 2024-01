Kriminal-Rätsel um zersägte Leiche im Marchfeldkanal

Weitere Leichenteile gefunden - Grusel-Mord befürchtet Die Nachrichtenlage erinnert frappant an einen Fall vor fünf Jahren am Neusiedler See. Auch damals tauchten plötzlich Leichenteile im Wasser auf. Am Ende wurde ein Wiener zu lebenslanger Haft verurteilt - der als See-Killer in die Kriminalgeschichte einging.