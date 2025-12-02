Kultursommer Wien sucht Acts für Bühnenprogramm

Wien lädt zum siebenten Kultursommer – offen, vielfältig und laut. Kabarett, Musik, Literatur und mehr erobern im Juli und August 2026 Parks und Plätze. Wer dabei sein will, kann sich jetzt bewerben.

Im Juli und August 2026 findet zum siebenten Mal der "Kultursommer Wien" statt, bei dem auf Pop-up-Bühnen im öffentlichen Raum Musik, Kabarett, Theater, Tanz, Performance, Literatur und zeitgenössischer Zirkus geboten wird. Auch Kinderprogramme und Gartenkonzerte in Pensionistenheimen sind geplant. Bis 15. Jänner 2026 sind Einreichungen möglich. Das Auswahlgremium besteht diesmal aus Ana Marwan (Literatur), Hosea Ratschiller (Kabarett) und Patrick Rothkegel (Theater).

Online-Info-Veranstaltungen

"Durch die Verbindung aus niederschwelligem Zugang, kuratierter Auswahl und Fair Pay setzt das Festival international Maßstäbe für die Öffnung des Kulturbetriebs", hieß es am Dienstag in einer Aussendung, die den "Kultursommer Wien" als eine der größten Kulturplattformen Europas mit offener Ausschreibung rühmt und "faire Bezahlung aller Auftretenden" verspricht. "Der Kultursommer Wien fördert die kulturelle Teilhabe auf und vor der Bühne: Der freie Bewerbungsprozess gibt Künstler:innen die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten, während der kostenlose Eintritt zu allen Veranstaltungen einem breiten, heterogenen Publikum den Zugang zu Kultur eröffnet."

Laut den beiden Leitern Caro Madl und Siglind Güttler "sollen insbesondere auch Kunstschaffende eingeladen werden, die im Kulturbereich häufig auf strukturelle Hürden stoßen". Für 9. und 17. Dezember sowie für 12. Jänner 2026 sind Online-Info-Veranstaltungen für Interessierte geplant.