Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz BLACK WEEK ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Kultursommer Wien sucht Acts für Bühnenprogramm
© Kultursommer Wien/Judith Stehlik

Call gestartet

Kultursommer Wien sucht Acts für Bühnenprogramm

02.12.25, 11:50
Teilen

Wien lädt zum siebenten Kultursommer – offen, vielfältig und laut. Kabarett, Musik, Literatur und mehr erobern im Juli und August 2026 Parks und Plätze. Wer dabei sein will, kann sich jetzt bewerben. 

Im Juli und August 2026 findet zum siebenten Mal der "Kultursommer Wien" statt, bei dem auf Pop-up-Bühnen im öffentlichen Raum Musik, Kabarett, Theater, Tanz, Performance, Literatur und zeitgenössischer Zirkus geboten wird. Auch Kinderprogramme und Gartenkonzerte in Pensionistenheimen sind geplant. Bis 15. Jänner 2026 sind Einreichungen möglich. Das Auswahlgremium besteht diesmal aus Ana Marwan (Literatur), Hosea Ratschiller (Kabarett) und Patrick Rothkegel (Theater).

Online-Info-Veranstaltungen 

"Durch die Verbindung aus niederschwelligem Zugang, kuratierter Auswahl und Fair Pay setzt das Festival international Maßstäbe für die Öffnung des Kulturbetriebs", hieß es am Dienstag in einer Aussendung, die den "Kultursommer Wien" als eine der größten Kulturplattformen Europas mit offener Ausschreibung rühmt und "faire Bezahlung aller Auftretenden" verspricht. "Der Kultursommer Wien fördert die kulturelle Teilhabe auf und vor der Bühne: Der freie Bewerbungsprozess gibt Künstler:innen die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten, während der kostenlose Eintritt zu allen Veranstaltungen einem breiten, heterogenen Publikum den Zugang zu Kultur eröffnet."

Laut den beiden Leitern Caro Madl und Siglind Güttler "sollen insbesondere auch Kunstschaffende eingeladen werden, die im Kulturbereich häufig auf strukturelle Hürden stoßen". Für 9. und 17. Dezember sowie für 12. Jänner 2026 sind Online-Info-Veranstaltungen für Interessierte geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden