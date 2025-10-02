"Leichenschmaus": Bestattung Wien serviert schwarzen Humor

Frühstück mit schwarzem Humor gefällig? Die neue Herbstkollektion des Bestattungsmuseums der Bestattung Wien macht jede Jause zum Erlebnis.

Im Bestattungsmuseum der Bestattung Wien wird der Tod zum Tischgast. Die neue Herbstkollektion 2025 bringt schwarzen Humor direkt auf den Frühstückstisch und sorgt für makabre Lacher im Alltag. Wer morgens aus einem Kaffeehäferl trinkt, auf dem "Wieder nicht gestorben – läuft bei mir" steht, startet mit einem morbiden Augenzwinkern in den Tag.

Die passenden Salz- und Pfefferstreuer in Form von Urnen machen jede Jause zur sarkastischen Zeremonie. In der Brotdose mit dem Aufdruck "Leichenschmaus" treffen Alltag und Totenkult aufeinander. Das Museum auf der Simmeringer Hauptstraße zeigt mit dieser Kollektion, wie tief der schwarze Humor in der Wiener Seele verankert ist. Hier werden nicht nur Erinnerungen an vergangene Zeiten gepflegt, sondern auch neue Geschichten erzählt, die mit Witz und Selbstironie den Umgang mit dem Unvermeidlichen erleichtern.

Alle Produkte sind im Museum erhältlich, das immer mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. Wer lieber online stöbert, findet die gesamte Kollektion auch im Webshop des Museums. Das Bestattungsmuseum setzt mit dieser Linie ein starkes Zeichen dafür, dass der Tod in Wien nicht nur betrauert, sondern auch belächelt werden darf.