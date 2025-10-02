Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
"Leichenschmaus": Bestattung Wien serviert schwarzen Humor
© Bestattung Wien

Herbstkollektion

"Leichenschmaus": Bestattung Wien serviert schwarzen Humor

02.10.25, 12:08
Teilen

Frühstück mit schwarzem Humor gefällig? Die neue Herbstkollektion des Bestattungsmuseums der Bestattung Wien macht jede Jause zum Erlebnis.

Im Bestattungsmuseum der Bestattung Wien wird der Tod zum Tischgast. Die neue Herbstkollektion 2025 bringt schwarzen Humor direkt auf den Frühstückstisch und sorgt für makabre Lacher im Alltag. Wer morgens aus einem Kaffeehäferl trinkt, auf dem "Wieder nicht gestorben – läuft bei mir" steht, startet mit einem morbiden Augenzwinkern in den Tag.

Die passenden Salz- und Pfefferstreuer in Form von Urnen machen jede Jause zur sarkastischen Zeremonie. In der Brotdose mit dem Aufdruck "Leichenschmaus" treffen Alltag und Totenkult aufeinander. Das Museum auf der Simmeringer Hauptstraße zeigt mit dieser Kollektion, wie tief der schwarze Humor in der Wiener Seele verankert ist. Hier werden nicht nur Erinnerungen an vergangene Zeiten gepflegt, sondern auch neue Geschichten erzählt, die mit Witz und Selbstironie den Umgang mit dem Unvermeidlichen erleichtern.

Alle Produkte sind im Museum erhältlich, das immer mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. Wer lieber online stöbert, findet die gesamte Kollektion auch im Webshop des Museums. Das Bestattungsmuseum setzt mit dieser Linie ein starkes Zeichen dafür, dass der Tod in Wien nicht nur betrauert, sondern auch belächelt werden darf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden