Lenker fuhr auf Polizisten los: Schuss auf Reifen

Der 20-jährige Lenker konnte schließlich im Bereich der Gumpendorfer Straße angehalten und widerstandslos festgenommen werden.

Wien. Ein 20-Jähriger hat Samstagfrüh in Wien-Wieden versucht, einer Tempokontrolle zu entkommen. Er fuhr vom Gürtel in eine Seitengasse davon, kam dort nicht weiter, versuchte umzudrehen, wobei er abgestellte Fahrzeuge beschädigte, und fuhr dann auch noch auf einen Polizisten los, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Der Beamte blieb unverletzt: "Er gab einen Schuss mit der Dienstwaffe auf einen Reifen ab und sprang zur Seite", so der Sprecher.

Die Polizisten hatten am Wiedner Gürtel Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Als sein Fahrzeug angehalten werden sollte, soll der Lenker die Anhaltezeichen missachtet haben und in die Seitengasse abgebogen sein.

Erst nach der Schussabgabe wurde der Lenker kurz darauf in der Nähe, im Bereich der Gumpendorfer Straße, doch noch gestoppt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. "Bei dem gesamten Vorfall wurde niemand verletzt. Der 20-jährige österreichische Staatsbürger befindet sich in Polizeigewahrsam", sagte Haßlinger. Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Mitte hat die Ermittlungen übernommen.