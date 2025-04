Wiens Himmel soll wieder zwitschern! Vor dem Hintergrund des großen Vogelsterbens in der Bundeshauptstadt hat das Haus des Meeres jetzt 600 neue Vogelhäuser für den Artenschutz bereitgestellt.

Als moderner, wissenschaftlich geführter Zoo nimmt das Haus des Meeres seine Verantwortung für den Artenschutz ernst – und dieser beginnt, so Zoodirektor Jeff Schreiner, "direkt vor der eigenen Haustür." Gemeinsam mit den Besuchern wurden daher in einer groß angelegten Mitmach-Aktion rund 600 Vogelhäuser gebaut. Diese werden nicht nur im gesamten Stadtgebiet verteilt, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für den Erhalt heimischer Artenvielfalt

Die ersten bestalten Nistkästen wurden bereits im Eszterházypark aufgehängt – nur wenige Schritte vom Haus des Meeres entfernt. "Ich bin stolz, dass wir gemeinsam mit dem Naturschutzbund und in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mariahilf ein so greifbares Projekt umsetzen konnten“, so Schreiner. "Unser Ziel ist klar: Wiens Himmel soll wieder zum Leben erwachen."

Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und Sebastian Gstettner (Wiener Stadtgärten, MA42) unterstützten das Projekt von Beginn an und packten mit an, als es zur Montage der ersten Vogelhäuser kam.