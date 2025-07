"Prime Day" - Amazon-Feier im Prater mit tollen Gratis-Attraktionen

Prime Day feiern wie ein Kaiser: Amazon schenkt seinen Wiener Prime-Mitgliedern zum "Prime Day" am 8. Juli den Wurstelprater im Herzen der Stadt.

Es ist das Schnäppchen-Highlight des Jahres schlechthin: der "Prime Day". Im Rahmen des allseits beliebten Einkauf-Marathons (8.-11. Juli) hat sich Amazon für seine österreichischen Prime-Mitglieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Prime Day feiern wie ein Kaiser" gibt es zum Auftakt des viertägigen Shopping-Events (mit Hunderttausenden Online-Angeboten in über 35 Kategorien auf amazon.at) ein Dankeschön der Superlative - mitten im Wiener Wurstelprater.

© Maximilian Lottmann

Am 8. Juli verwandelt sich der Prater von 12 bis 20 Uhr in ein kaiserliches Familienfestival - für alle Prime-Mitglieder. Kulinarisches Highlight der Veranstaltung ist der "Prime Kaiserschmarren", der im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs in Kooperation mit dem Verband der Köche Österreichs als bestes Schmarrengericht des Landes ausgezeichnet wurde – zubereitet aus hochwertigen AMA-Gütesiegel-Produkten, gekocht vom österreichischen Nationalteam der Köche und vor Ort persönlich ausgegeben von Skisprungstar Stefan Kraft und TV-Köchin und Moderatorin Silvia Schneider. Der Kaiserschmarren ist kostenlos für Prime-Mitglieder erhältlich, aber nur solange der Vorrat reicht - direkt beim Gasthaus "Zum Kaiser" am Riesenradplatz.

© Maximilian Lottmann

Außerdem warten auf die Prater-Besucher kostenlose Fahrten bei zahlreichen Prater-Attraktionen, unter anderem im Olympia Looping und beim Ejection Seat. Darüber hinaus bietet die Wasserbahn Aquagaudi willkommene Abkühlung, während die Wiener Rutsche beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert – passend zu den Prime Unterhaltungsangeboten von Prime Video, Amazon Music bis hin zu Prime Gaming. Achtung: Musikbegeisterte sind nicht nur bei Amazon Music, sondern auch bei Gratisfahrten mit dem Laser Dance genau richtig aufgehoben.

Top-Programm zur Unterhaltung

Apropos Musik: Beim Prime Day im Prater wird "Frauen Power" großgeschrieben. Denn: Mit den beiden Wiener DJanes Mel Merio, in Begleitung von Saxophonistin Angela Walter (12-17 Uhr), und DJane Party Pauli (17-20 Uhr), ist ausgelassene Stimmung garantiert.

Für weitere Unterhaltung sorgen außerdem kreative Fotostationen mit Sisi und Franz bei Madame Tussauds, Chill-out-Areas, kleine Geschenke der Amazon Verkaufspartner und vieles mehr.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Prater Wien GmbH Geschäftsführer Michael Prochaska eröffnen gemeinsam mit Amazon Österreich Country Lead Yorck von Mirbach die Veranstaltung. Radio Wien Host Mel Merio führt durch das Programm. Alle Details zur Aktion unter amazon.at/primeday-feiern-wie-ein-kaiser.