Badner Bahn Flohmarkt: Ein Stück Geschichte zum Mitnehmen

Kommenden Freitag findet erstmals der Badner Bahn Flohmarkt in Kooperation mit dem Gleisgarten statt. Dabei werden im einzigartigen Ambiente der früheren Badner-Bahn-Remise in der Eichenstraße ikonische Kult-Objekte zusammen mit Fanartikeln angeboten.

Am morgigen Freitag wartet auf Sammler und Nostalgiefans ein ganz besonderes Zuckerl: der Badner Bahn Flohmarkt, wo ikonische Teile aus den kürzlich ausgemusterten Kult-Wagen TW100 zum Verkauf angeboten werden. Von den beliebten Blinkern der Badner Bahn, den klassischen Halteschlaufen bis hin zu Notbremssäulen und Wagenschildern – hier findet man alles, was das Bahnliebhaber-Herz höherschlagen lässt. Wer ein Stück Badner-Bahn-Geschichte für zuhause ergattern möchte, ist hier also genau richtig. Das aktuelle Merchandise aus dem offiziellen Fanshop rundet das Angebot ab.

© WIENER LOKALBAHNEN GmbH ×

Der Flohmarkt findet in der ehemaligen Remise der Wiener Lokalbahnen statt, die mittlerweile als Foodmarket umgestaltet wurde. Der charmante "Gleisgarten", der den authentischen Flair des alten Werksgebäudes bewahrt, bietet nicht nur historische Atmosphäre, sondern auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot aus aller Welt.