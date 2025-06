Besucher-Rekord: Wiener Märkte beliebter denn je

Der Brunnenmarkt in Ottakring liegt erneut auf Platz eins.

Die Wiener Märkte sind längste keine verstaubten Nostalgie-Inseln mehr, sondern nur allzu oft beliebter Treffpunkt im Grätzl. So findet sich dort neben hochwertigen Lebensmitteln auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Die vom Marktamt jährlich durchgeführte Evaluierung der Besucherzahlen bestätigt jetzt den eindrucksvollen Trend: Allein im Mai 2025 wurden pro Woche 630.555 Menschen gezählt - eine Steigerung von 19,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt dies 32,8 Mio. Kunden - das ist absoluter Rekord.

© Manfred Gottschalk ×

Der beliebteste Markt mit 123.544 Besuchen pro Woche ist zum wiederholten Mal der Brunnenmarkt in Ottakring. Hier konnte man eine Frequenzsteigerung von knapp 22 Prozent erzielen. Den zweiten Platz nimmt der vergrößerte Viktor-Adler-Markt in Favoriten mit 86.248 Besuchern ein, der Naschmarkt liegt mit 80.497 auf dem dritten Rang.

Die stärksten Zuwächse verzeichnen der neue vergrößerte Kutschkermarkt (plus 48 Prozent), der Naschmarkt (plus 30 Prozent), der Viktor-Adler-Markt (plus 42 Prozent). Auch der Schlingermarkt in Floridsdorf konnte seine Besucherzahl um 22 Prozent steigern.