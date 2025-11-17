BILLA startet erneut Gruftsackerl-Aktion in Wien: Unterstützung für obdachlose Menschen

Auch 2025 setzt BILLA ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung: In 100 Billa und Billa Plus Märkten in Wien können Kund:innen wieder Gruftsackerl um 10,29 Euro erwerben, die anschließend obdachlosen Menschen zugutekommen.

Von 17. bis 29. November 2025 können Kundinnen und Kunden in ausgewählten Billa und Billa Plus Märkten in Wien wieder Gruftsackerl kaufen. Diese Sackerl sind mit haltbaren Grundnahrungsmitteln und wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs gefüllt und kosten 10,29 Euro. Nach dem Kauf werden sie von Billa Mitarbeitern gesammelt und an die Caritas übergeben. Die Spenden kommen vor allem der Gruft im 6. Wiener Gemeindebezirk, einem langjährigen Anlaufpunkt für obdachlose Menschen, zugute. Zusätzlich unterstützt die Aktion weitere Angebote der Caritas Wien im Bereich der Obdachlosenhilfe.

BILLA_Gruftsackerl: (v.l.n.r.): Hamed Mohseni (BILLA Vertriebsdirektor in Wien), Klaus Schwertner (Caritasdirektor), Alexander Poropatits-Anderl (BILLA Vertriebsleiter), Elisabeth Pichler (Leiterin Gruft) und Teoman Tiftik (BILLA Vertriebsmanager) mit den Gruftsackerl, die in 100 BILLA und BILLA PLUS Märkten in Wien erhältlich sind. © Billa/Robert Harson

„Soziale Verantwortung ist uns ein Anliegen“

„Soziale Verantwortung zu übernehmen ist uns bei Billa eine Herzensangelegenheit. Unsere Kund:innen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie soziale Projekte unterstützen möchten. Der große Zuspruch bestätigt uns darin, gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten“, betont Billa Vertriebsdirektor Hamed Mohseni.

Die Gruftsackerl-Aktion findet heuer bereits zum vierten Mal statt und hat sich zu einer verlässlichen Hilfequelle für Einrichtungen der Caritas entwickelt. Auch Caritasdirektor Klaus Schwertner hebt den Wert solcher Initiativen hervor:

„In der Gruft begleiten wir seit über 30 Jahren obdachlose Menschen und helfen ihnen beim Weg zurück in ein stabiles Leben. Spendenaktionen wie die Gruftsackerl sind eine wertvolle Bereicherung. Ich bedanke mich herzlich bei Billa und den Kunden – ihre Unterstützung erreicht genau jene, die sie am dringendsten benötigen.“

Gemeinsames Zeichen für Solidarität Die Gruftsackerl-Aktion verbindet Kunden, Unternehmen und Hilfsorganisationen in einem gemeinsamen Ziel: Menschen in Not schnell und unkompliziert zu unterstützen. Mit jedem Sackerl wird ein konkreter Beitrag zu mehr sozialem Zusammenhalt in Wien geleistet.