›Boxwood‹ - im neue Wiener Steakhouse wird die hohe Kunst des Grillens zelebriert

Steak wird zur Kunst: Neues High-End-Lokal im Herzen Wiens, in der Gradhofgasse 1. Das rundum edel renovierte Boxwood- The Art of Steak feiert seine Eröffnung. Hier werden Steaks nicht nur gegessen, sondern regelrecht inszeniert.

Investor Alexander Schütz und Boxwood-Geschäftsführer Benjamin Buxbaum. © Boxwood

Edle Cuts. Ein besonderer Blickfang im stilvoll gestalteten High-End-Restaurant Boxwood – The Art of Steak ist der Fleischreifeschrank. Darin hängen edelste Cuts aus aller Welt – vom USDA Prime über Wagyu bis hin zum heimischen Dry Aged Beef. „Wir möchten in Wien Steaks und Fine Dining nach internationalem Vorbild etablieren“, betonen Gastronom Benjamin Buxbaum und Investor Alexander Schütz.

Im Boxwood kann der Gast das Gewicht des Steaks selbst bestimmen - vollendet wird es am Josper Grill. © Boxwood

Gäste können nicht nur den gewünschten Cut, sondern auch das Gewicht ihres Steaks wählen – vollendet wird es anschließend am Josper-Grill, der dem Fleisch sein unverwechselbares Holzkohle-Raucharoma verleiht.

Steaks mit feinsten Raucharomen vom Holzkohlegrill © Boxwood

Steakkultur trifft auf Top-Namen beim Wein

Edle Finesse. Küchenchef Ogun Yildirim, mit Stationen in London und Irland, vereint französische Fine-Dining-Tradition mit Londoner High-End-Steakkultur. Unterstützung bekommt er vom argentinischen Grillmeister Gustavo Ojeda, der mehr als ein Jahrzehnt im legendären El Gaucho arbeitete.

Vorspeisen mit französischem Touch. © Boxwood

Französischer Touch begleitet die Vorspeisen wie Burgunder Schnecken gefüllt mit Schwammerln und Räucherbutter, Steaktatar mit Wachtelei oder Austern Gillardeau No. 2.

Aufwändig und edel präsentiert sich das neue-alte Boxwood © Boxwood

Der imposante Weinschrank hält alles bereit – von Bordeaux-Ikonen wie Cheval Blanc und Lafite Rothschild bis zu Burgunder-Raritäten aus der Domaine de la Romanée-Conti. Österreichische Top-Winzer sind ebenso vertreten – darunter Weingüter mit bis zu acht unterschiedlichen Jahrgängen. Viele Weine werden auch glasweise angeboten, sogar Dom Pérignon Champagner Vintage Brut. www.boxwood.at

Mit Boxwood – The Art of Steak hat Wien eine neue Bühne für Handwerk, Leidenschaft und puren Genuss.