Cooler Rutschspaß zum Schulschluss am St. Ulrichsplatz

Am 27. und 28. Juni ist jeweils ab 10 Uhr die legendäre „Rutschpartie“ von Ulrich & Erich wieder zurück und verwandelt den St. Ulrichsplatz in Wien 7 in ein Sommer-Festl für Groß & Klein! Für den Koffein-Kick sorgt Julius Meinl mit dem Espressomobil.

Passend zum Start in den Sommer verwandelt sich der St. Ulrichsplatz in Wien Neubau auch heuer wieder in eine öffentliche Wasserspielzone. Auf der 75 Meter langen Wasserrutsche gibt es Schulschluss- Rutschen, einen Style-Slide-Cup und die große Waterballon-Battle sowie Musik, Soulfood & Summerdrinks – und das bei freiem Eintritt.

Anstoßen auf den Sommer mit Espresso und Eiskaffee. © Julius Meinl

Am Freitag dürfen Schülerinnen und Schüler ab 10 Uhr beim großen Schulschluss-Rutschen ihren Start in die Ferien feiern – jedes Kind, das mindestens fünf Einser oder einen Fünfer auf dem Zeugnis hat, erhält dabei sogar eine Überraschung. Während die Rutsche am Vormittag den Kindern vorbehalten ist, können alle anderen mit Kaffee von Julius Meinl in den Tag starten.

Das Meinl-Espressomobil ist erstmals dabei © Julius Meinl

Bunter Rutschspaß und genussvolle Pausen

Der Style-Slide Cup bringt am Freitagnachmittag Farbe ins Spiel: Einzelpersonen und Teams rutschen in bunten Kostümen um die Wette – bewertet werden nicht nur Technik, sondern auch Outfit und Originalität. Am Samstag kann ab 11 Uhr den ganzen Tag lang gerutscht werden und ab 17 Uhr bietet das große "Water-Balloon Battle” Action für alle Generationen.

Neu dabei ist in diesem Jahr auch das Espressomobil von Julius Meinl, das mit Kaffeespezialitäten und erfrischendem Eiskaffee für genussvolle Pausen sorgt – ob beim Schulschluss mit den Enkeln, dem Feierabend mit Kolleginnen und Kollegen oder einfach zwischendurch und lädt Besucher zum Verweilen abseits des Trubels ein. Um 22 Uhr ist Badeschluss!