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Gemma Zukunft

ESC-Guerillawalk mit Tex Rubinowitz und Oliver Hangl

17.04.26, 11:45
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Der Guerillawalk mit Oliver Hangl und Tex Rubinowitz findet am 23. April von 18 bis 19:30 statt.

In knapp einem Monat steigt der Eurovision Song Contest (ESC) - und ganz Wien steht Kopf. Spätestens dann nämlich präsentiert sich die Millionenstadt als Mega-Bühne zwischen Pop-Show, Tourismusmaschine und urbanem Alltag.

Dabei geht Künstler Hangl in einer kostenlos angebotenen "Gemma Zukunft"-Tour der Frage nach, was hinter dem größten Musik-Event Europas alles steckt. Gemeinsam mit Passanten und Anwohnern sammelt er Eindrücke direkt von der Straße. Dabei kommen persönliche Meinungen und Erfahrungen ans Licht, die zeigen, wie die Wiene den "Ausnahmezustand" rund um den ESC wirklich erleben.

Unterstützt wird das Projekt von Tex Rubinowitz, bekannt als Schriftsteller und Cartoonist sowie großer ESC-Fan. Er mischt sich nicht nur mit seinen Ansichten ein, sondern sorgt auch musikalisch für Akzente. Achtung: Der Spaziergang findet nicht bei Regen statt, eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich.

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