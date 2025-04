Filmfestival Vienna Shorts bekommt einen neuen Direktor

Daniel Hadenius-Ebner zieht sich nach der heurigen Ausgabe zurück. Der neue Leiter wird beim Festival vorgestellt, das am 27. Mai startet.

2025 ist ein Wechseljahr für die Spitze der Kulturinstitutionen des Landes: Nicht nur Albertina, Kunsthistorisches Museum, mumok oder das Volkstheater wurden oder werden heuer von neuen Leitungspersonen übernommen. Auch beim renommierten Wiener Kurzfilmfestival Vienna Shorts stehen die Zeichen nun überraschend auf Neuerungen. Festivalmitbegründer Daniel Hadenius-Ebner zieht sich nach der am 27. Mai startenden Ausgabe zurück.

"Ich will hier nicht als Dinosaurier enden", begründete der Festival-Mitbegründer gegenüber der APA seinen Schritt, die Leitung der Vienna Shorts nach 15 Jahren abzugeben: "Das Festival steht super da - jetzt ist der richtige Zeitpunkt, an eine jüngere Generation zu übergeben." Sein noch geheimgehaltener Nachfolger - zumindest das Geschlecht bleibt dasselbe - soll im Rahmen der anstehenden Vienna Shorts präsentiert werden. Die kaufmännische Leiterin Karin Ginzel bleibt indes im Amt.

Hadenius-Ebner ist - damals noch als Daniel Ebner - seit der ersten Festivalausgabe 2004 - damals noch als Vienna Independent Shorts - mit an Bord. Unter seiner Ägide haben sich die Vienna Shorts als eines der wichtigsten Kurzfilmfestivals Europas etabliert. Und ganz geht der Mitbegründer seinem Baby einstweilen auch nicht verloren, bleibt er doch als Berater für europäische Kooperationsprojekte engagiert - ein Feld, in dem sich Hadenius-Ebner nach Auslaufen seines Vertrages am 31. August auch selbstständig machen möchte. Ein weiterer Plan für das kommende Frühjahr: ausschlafen.