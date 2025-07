"Fritty Woman": Ein Food-Truck für die Seestadt

Viele Jahre lang wünschten sich die Seestadt-Bewohner Verpflegung beim Badeplatz am See. Jetzt ist sie endlich da - in Form eines stylischen Food-Truck mit einigen Schmankerln

"Fritty Woman" - wie der Name schon sagt, gibt es ab sofort vom klassischen Hotdog über Käsekrainer, Pommes oder Pizza und alles was dazu gehört am Ufer der Seestadt. Dazu gibt es coole Drinks, Eskimo-Eis und eine kleine Chillout-Area mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.

"Fritty Woman"-Foodtruck in der Seestadt Aspern © Privat

In der Seestadt selbst wird der Food-Truck sehr positiv aufgenommen. "Endlich kann man sich beim See was zu Essen kaufen. Ich wohne seit zehn Jahren hier und das hat immer gefehlt", so ein Anrainer im Talk mit oe24. Auch Betreiberin und Szene-Gastronomin Ursula Bussek freut sich auf die Seestädter. "Man ist an mich herangetreten und ich fand die Idee gut. Ein lieber Freund von mir wohnt hier und hat mir bestätigt, dass es definitiv Nachfrage gäbe. Ich freue mich schon auf die Sommermonate", so Bussek.

Der Food-Truck direkt beim U-Bahn Ausgang "Seestadt Promenade" ist Donnerstag bis Sonntag von 12 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet.