Großes Saison-Opening im Wurstelprater

Am Samstag, den 15. März, wird die neue Prater-Saison offiziell eingeläutet.

Auch wenn strenggenommen noch Winter ist, lädt der Wiener Wurstelprater schon jetzt zum großen Frühlings-Opening. Denn am morgigen Samstag läutet der beliebte Vergnügungspark in der Wiener City offiziell die neue Saison ein - mit packenden Attraktionen, festlichen Gastrobetrieben, turbulenten Achterbahnen und gruseligen Geisterbahnen. Allerdings: Hier wie dort ist mit Preisanstiegen zu rechnen. So kostet eine Fahrt "Breakdance" nun 5 Euro anstatt wie bisher 4,50 Euro.

Neuer Haupteingang präsentiert

© Niklas Schnaubelt ×

Wer den Prater betritt, wird dies aller Vorraussicht nach über den neu gestalteten Haupteingang tun - der vom Wiener Riesenrad, eines der Wahrzeichen der Stadt, geziert wird. Die Neugestaltung orientiert sich an der ursprünglichen Architektur des im Jahr 2002 fertiggestellten Riesenräderwerks und verbindet Elemente des ursprünglichen Erscheinungsbilds (von 1897) mit moderner Bauweise. Für eine Fahrt mit dem Riesenrad fallen 14,50 Euro pro Person an.

Kulinarik in traditioneller Manier

© Redtenbacher ×

Für viele Wiener ist der 15. März generell ein Fixtag im kulinarischen Kalender: An diesem Tag sperrt nämlich das Schweizerhaus nach der Winterpause traditionellerweise auf - mit perfekt gezapftem Bier, knusprigen Stelzen und anderen Köstlichkeiten aus der österreichisch-böhmischen Küche. "Für uns ist es die größte Freude, unsere liebgewonnenen Gäste an diesem besonderen Tag wieder auf ein Neues begrüßen und bewirten zu dürfen. Es tut sich immer viel über die Wintermonate und es ist herrlich zu sehen, wie das Leben wieder in den Gastgarten einkehrt", so Betreiber Karl Kolarik. Die gute Nachricht für alle Bierliebhaber: Der Preis für ein Krügerl bleibt mit 5,90 Euro heuer unverändert.

Eisenbahnfahrt mit der Liliputbahn

© Liliputbahn

Seit 1928 ist die ewig junge Bahn aus der Stadt Wien nicht mehr wegzudenken. Vom Riesenrad aus vorbei an Wurstelprater, Schweizerhaus und Luftburg geht es durch den Auwald Richtung Stadion. Die kleine Eisenbahn bietet an Wochenenden und Feiertagen auch die Fahrt mit der Dampflok an, ein besonderes Erlebnis durch den grünen Prater zu fahren. Auch sie startet heuer wieder am 15. März mit ihrer ersten Fahrt des Jahres. Für 6 Euro kann man eine "Rundfahrt" buchen, das Tagesticket kostet 14,50 Euro.

Prater als Jahrhunderte altes Gut

© Roman Fuhrich ×

Der Vergnügungspark, der 1766 als kaiserlicher Lustgarten startete, ist seit jeher ein beliebtes Ziel für Familien und Abenteuerlustige. Er bietet nach wie vor eine gelungene Mischung aus Tradition und modernem Vergnügen. Inmitten von Dutzenden Attraktionen genießen die Besucher eben auch kulinarische Köstlichkeiten wie Brezel und Bratwürstel, die seit jeher ein Markenzeichen des Wurstelpraters sind.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.