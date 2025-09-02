Alles zu oe24VIP
Kultur Sommer
© Kultur Sommer

90.000 Gäste

Kultursommer Wien jubelt über Besucherplus

02.09.25, 09:12 | Aktualisiert: 02.09.25, 12:09
90.000 Gäste bedeuten ein Plus von 4.000 Zusehern. 

Der Kultursommer Wien freute sich nach eigenen Angaben in seiner sechsten Festivalausgabe über 90.000 Gäste. Das sind um 4.000 mehr als im Jahr davor. 500 Acts mit insgesamt 2.000 Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Musik, Kabarett, Theater, Tanz & Performance, Literatur und zeitgenössischer Zirkus boten auf verschiedenen Bühnen in der Stadt Programm, hieß es in einer Presseaussendung vom Dienstag.

"Wir wollen mit dem Kultursommer Wien zwanglose und exzellente Kulturerlebnisse für alle ermöglichen. Dabei schaffen wir neue Begegnungsräume und entwickeln das Festival stetig weiter", betonten Caro Madl und Siglind Güttler von der Leitung des Festivals. Kommendes Jahr gastiert der Kultursommer Wien von 2. Juli bis 16. August 2026 wieder in Wiener Grätzln.

