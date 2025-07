meinkaufstadt Wien im Juli: Sommer, Shopping & Schmankerl warten

Ferien in der Hauptstadt: Zeit für Genuss, Märkte, Flohmärkte und Unterhaltung für die ganze Familie. Die Initiative meinkaufstadt Wien der Wirtschaftskammer Wien zeigt, wie vielfältig der Einkaufsmonat Juli wird – von Kasperltheater über Bauernmärkte bis hin zu Spezialitäten aus ganz Österreich.

Wien ist nicht nur Kulturhauptstadt, sondern auch eine echte Shopping-Metropole. Die Vielfalt reicht von Einkaufsgrätzln über belebte Einkaufsstraßen bis zu modernen Shoppingcentern und traditionellen Märkten. Unter dem Motto „Einkaufen mit allen Sinnen“ bringt die Initiative meinkaufstadt Wien echte Einkaufserlebnisse zurück in den Fokus – unterstützt von der Wirtschaftskammer Wien.

Die Initiative fördert gezielt Wiener Nahversorger und zeigt, dass Einkaufen vor Ort nicht nur Versorgung bedeutet, sondern auch Begegnung, Kommunikation und Erlebnis. Gerade zum Ferienstart im Juli 2025 gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die das Einkaufen zum Freizeitspaß machen.

Kinder-Highlight im 2. Bezirk: Kasperl & Strolchi im Stadion Center

Am 26. Juli ab 15 Uhr heißt es im Stadion Center im 1. Obergeschoss wieder: Vorhang auf für Kasperl und Strolchi! Jeden letzten Donnerstag im Monat begeistert das beliebte Kasperltheater mit Spaß und Spannung für Kinder – Eintritt frei, keine Anmeldung notwendig.

5. Bezirk: Flohmarkt & Spezialitätenmarkt am MargaretenplatzWöchentliche lockt der Spezialitätenmarkt - jeden Donnerstag (10.07., 17.07., 24.07., 31.07.) mit hochwertigen Lebensmitteln, unter anderem aus Niederösterreich, Tirol und Italien – von Bio-Fisch bis Vorarlberger Käse.8. Bezirk: Lerchenfelder Bauernmarkt – Bio direkt vor der KircheDer Bauernmarkt vor der Altlerchenfelder Kirche ist ein fixer Treffpunkt für Bio-Fans. Immer freitags von 9 bis 18 Uhr (Termine: 11.07., 18.07., 25.07.) bietet der Markt alles, was das Feinschmeckerherz begehrt – mit Bio-Ecke inklusive.9. Bezirk: Servas Markt – Kulinarik trifft AtmosphäreDer Servitenplatz verwandelt sich jeden Donnerstag im Juli (10.07., 17.07., 24.07., 31.07.) in ein kulinarisches Schlaraffenland. Von regionalen Schmankerln bis europäische Spezialitäten reicht das Angebot: Brot, Käse, Fisch, Antipasti, Weine – alles, was man für ein genussvolles Picknick oder Dinner braucht.23. Bezirk: Liesinger Markt & Bauernmarkt in MauerFreitags ist Markttag im Süden Wiens! Der Liesinger Markt am Liesinger Platz bietet eine bunte Vielfalt an frischen Lebensmitteln (10.07., 17.07., 24.07., 31.07.). Parallel dazu lockt der Bauernmarkt in Mauer (11.07., 18.07., 25.07.) mit regionalen Spezialitäten wie Müsli, Fruchtsäften, Brot, Olivenöl, Kakao oder Speck – alles von 8 bis 16 Uhr.