Neues Genuss-Pop-up: Café Central eröffnet ›Decentral‹ im Palais Harrach in Wien

Wiener Kaffeehauskultur trifft auf moderne Leichtigkeit: Mit dem Decentral im Palais Harrach in Wien 1 schafft das legendäre Café Central mit seinem neuen frischen Pop up einen Treffpunkt für Genießer in historischem Ambiente.

DasDecentral im Palais Harrach ist das junge Pop-up der legendären Kaffeehausikone. Ein großzügiger Gastgarten auf der Freyung lädt zum Verweilen und Abschalten ein, während im Innenbereich urbanes Design auf klassische Kaffeehauskultur trifft. „Mit der Eröffnung des Decentral bleibt die Tradition des Café Central lebendig, während unser Stammhaus ab Frühjahr 2026 für eine umfassende Modernisierung vorübergehend schließt. Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung genussvoll zu überbrücken, übernimmt das Decentral als charmante Dependance mit frischen Ideen und vertrauter Kaffeehausqualität“, erklärt Palais Events Geschäftsführer Kay Fröhlich.

Handwerk aus der Patisserie

Im Mittelpunkt stehen die Kreationen aus der hauseigenen Backstube u. a. die Signature Dishes wie das knusprige Amandine Mandelcroissant, oder die Decentral Chic Schokotarte mit Créme fraîche. Naschkatzen drfen sich auch auf elegante Tartes oder ein luftiges Topfen-Soufflé freuen. Saisonale Highlights wie die Zitronentorte Citrus Flair mit Passionsfruchtcreme bringen frische Akzente auf die Karte. Wer es herzhaft mag, findet mit belegten Focaccias eine raffinierte Alternative – ideal zum Mitnehmen oder entspannten Genießen vor Ort.

Kaffee und Drinks mit Twist

Neben den traditionellen Kaffeespezialitäten überrascht das Decentral mit aromatisierten Varianten von Mandel bis Vanille. Für sommerliche Erfrischung sorgen Drinks wie der Lavender Monaco Sprizz oder alkoholfreie Kompositionen wie der Martini Vibrante Wild Limonata. Auch Do-it-yourself-Spritzer mit regionalen Weinen laden zum Experimentieren ein.

Geheimtipp: Bar Non Lieu

Ein besonderes Highlight des Pop-ups ist die Bar Non Lieu, die sich hinter einer edlen Vertäfelung im Innenbereich verbirgt. Inspiriert von Adolf Loos’ American Bar entstand dieser intime Rückzugsort ursprünglich für die Vienna Design Week. Mit Platz für nur zwei Gäste bietet die Bar einen exklusiven Rahmen für besondere Momente – begleitet von raffinierten Drinks abseits des Trubels der Innenstadt.

Ein Ort für spontane Auszeiten

Ob beim Croissant am Morgen, beim leichten Tortenstück am Nachmittag oder beim Aperitivo in der Bar Non Lieu – das Decentral ist bewusst unkompliziert gehalten: Reservierungen sind nicht nötig, Platz gibt es drinnen wie draußen reichlich. Damit bleibt die Essenz der Wiener Kaffeehauskultur erhalten, während zugleich neue kulinarische Impulse gesetzt werden.

Das Decentral findet man im Palais Harrach, 1010 Wien, Freyung 3, www.decentral.wien

Geöffnet Dienstag bis Samstag von 7.30 bis 21.30 Uhr