Neues Wohnprojekt in Wien-Donaustadt: Glorit versenkt Zeitkapsel bei symbolischer Grundsteinlegung

Der Baustart ist erfolgt: In der Arminenstraße 4A–8 – nur zwei Gehminuten von der idyllischen Alten Donau entfernt – hat Glorit die Grundsteinlegung für ein neues, hochwertiges Wohnbauprojekt gefeiert.

Als starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, Qualität und visionäres Bauen wurde im Fundament des Gebäudes eine Zeitkapsel eingegraben. Damit startet der Premiumbauträger ein weiteres Projekt, das modernes Wohnen mit langfristigem Wert vereint.

Exklusive Eigentumswohnungen in Top-Lage

In einer der begehrtesten Adressen des 22. Bezirks entstehen insgesamt 13 Eigentumswohnungen mit 2 bis 5 Zimmern und Wohnflächen zwischen 56 und 160 Quadratmetern. Jede Einheit bietet eine private Freifläche – Balkon, Terrasse oder Eigengarten – und wird schlüsselfertig übergeben. Die Kaufpreise starten bei rund 599.900 Euro und reichen bis 1.849.900 Euro für größere Luxuswohnungen.

Glorit legt Grundstein für Projekt nahe der Alten Donau: Josef Kölich (Kager Massivbau), Ernst Kuttner, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen, Andreas Glatz (Kager Massivbau), Stefan Messar (Glorit), Ivana Mirek (Mirek Hackermüller Architekt:innen ZT), Patrick Kloihofer (Glorit). © Glorit

Die Lage punktet mit urbaner Infrastruktur und direkter Nähe zu einem der beliebtesten Erholungsgebiete Wiens: der Alten Donau. Freizeit, Natur, Shopping und perfekte Verkehrsanbindung – hier kommt alles zusammen.

Nachhaltiges Bauen für ein zeitgemäßes Wohngefühl

Glorit setzt bei diesem Projekt konsequent auf energieeffiziente High-End-Ausstattung. Zum Einsatz kommen unter anderem:

Moderne Wärmepumpe

Photovoltaik-Anlage

Energieeffiziente Deckenkühlung

Hochwertige Bau- und Ausstattungsmaterialien

So wird nicht nur der Wohnkomfort gesteigert, sondern auch der Energieverbrauch spürbar reduziert.

Starkes Signal für die Bauzukunft

„Im Bereich der Alten Donau gibt es nur noch wenige Neubauprojekte. Umso wichtiger ist es, dass wir hier weiterhin hochwertigen Wohnraum in bester Lage schaffen. Gerade in einer Zeit, in der viel über den Rückgang an neuen Wohnbauten gesprochen wird, ist es ein starkes Signal, dass wir als Bauträger weiter investieren und bauen“, betont Patrick Kloihofer, Geschäftsführer von Glorit.

Fertigstellung 2026 – Besichtigungen schon jetzt möglich

Die Übergabe der Wohnungen ist für 2026 geplant. Interessierte haben jedoch bereits an sieben Tagen die Woche die Möglichkeit, sich ein Bild vom Projekt zu machen und individuelle Beratungstermine zu vereinbaren.



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf: www.glorit.at

Besuchen Sie die Website!