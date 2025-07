Onager im Anmarsch: Wüsten-Sprinter ziehen in Schönbrunner Bison-Gehege

Die neuen Stars im Tiergarten kommen aus trockenen Regionen und bringen ab September ordentlich Tempo mit.

Nachdem letzten Herbst die gesamte Schönbrunner Bisonherde einem tödlichen Virus zum Opfer fiel, steht jetzt fest: Im September ziehen vier Onager, auch Halbesel genannt, in das frühere Bison-Gehege. Die seltenen Tiere stammen aus Zoos in Frankreich, Tschechien und den Niederlanden und sollen sich auf dem über 2.000 Quadratmeter großen Areal bald "eselwohl" fühlen. Die neue Anlage wird mit Sandflächen, Rundläufen und Schattenplätzen speziell an die Bedürfnisse der Wüstentiere angepasst, wie die Zoo-Betreiber vermelden.

Onager zählen zu den weltweit bedrohten Tierarten und sind echte Überlebenskünstler: Sie bringen bis zu 230 Kilo auf die Waage, sind bis zu 70 km/h schnell und kommen mit kargem Futter wie Rinde und salzigen Pflanzen bestens aus. Selbst bei Hitze und Wassermangel rufen sie wahre Hochleistungen ab.

In Schönbrunn wird die neue Herde, bestehend aus einem Hengst und drei Stuten, Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Die Zuchtgruppe gilt als genetisch besonders wertvoll und soll künftig zur Erhaltung der Art beitragen.