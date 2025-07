„Rettungsanker“-Initiative der Stadt Wien wächst

Wien setzt mit der Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ auf mehr Sicherheit beim Feiern und launcht neue Homepage für Prävention gegen (sexuelle) Belästigung. Das Frauenministerium zieht mit.

Der Rettungsanker wächst: Mit dem Gürtel Nightwalk und dem Wiener Schulball werden Teil der Initiative.

„Mit der Initiative „Rettungsanker“ setzen wir sexueller Belästigung präventive und aktive Maßnahmen entgegen. Gewalt gegen Frauen beginnt dort, wo sich Frauen unsicher fühlen. Wien ist eine der sichersten Metropolen der Welt und mit der Umsetzung der Initiative sorgen wir dafür, dass Frauen sich möglichst sicher im öffentlichen Raum bewegen können“, betont Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

(v.l.n.r.) Peter Jagsch (Bezirksvorsteher Hernals; Gürtel Nightwalk), Stefanie Lamp (Bezirksvorsteherin Ottakring; Gürtel Nightwalk), Eva-Maria Holzleitner (Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung), Kathrin Gaál (Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin), Stefanie Vasold (Gemeinderätin; Gürtel Nightwalk) © Stadt Wien/Martin Votava

Die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ sorgt gemeinsam mit ihren Partnern (z.B. Volksgarten, Donauinselfest, U4, Wiener Bäder) seit dem Jahr 2018 für ein möglichst sicheres Nachtleben und einen sicheren öffentlichen Raum. Im Jahr 2025 reihen sich in die Liste zwei neue Partner ein, die Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung umsetzen wollen. Erstmals wird im August das Konzept gegen (sexuelle) Belästigung „Ich bin dein Rettungsanker“ Teil des Gürtel Nightwalks sein.

Bereits im Mai hat der Wiener Schulball im Rathaus mit der Umsetzung der Maßnahmen dafür gesorgt, dass Belästigung keinen Platz hat. „Feiern mit Respekt und Sicherheit – dafür steht der Wiener Schulball. Darum wollten wir unbedingt Teil des Rettungsankers der Stadt Wien werden“, erklärt Nikolaus Gutmann vom Wiener Schulball.

Im Zuge dieser Neuaufnahmen wurde das Konzept des Rettungsankers erweitert und um eine neue Webseite mit zahlreichen Informationen für teilnehmende Organisationen sowie Bürgern ergänzt. Die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ basiert auf drei zentralen Säulen: Wissensvermittlung und Schulungen, Bewusstseinsbildung und Kommunikation sowie strukturelle Maßnahmen und Prävention.

„Die Initiative ‚Ich bin dein Rettungsanker‘ ist ein starkes Vorbild dafür, wie konkrete Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum und bei Veranstaltungen erfolgreich umgesetzt werden können. Jede Frau hat das Recht, sicher zu feiern – ohne Angst vor Übergriffen oder heimlich verabreichten K.O.-Tropfen. Die Stadt Wien zeigt, wie Prävention, Bewusstseinsbildung und strukturelle Veränderungen Hand in Hand gehen können. Auch auf Bundesebene leiten wir Schritte mit dem „Nationalen Aktionsplan“ entsprechende Schritte ein und setzen auf Aufklärung und machen klar, dass Übergriffe und Gefahren wie K.O.-Tropfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, so Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Erfolgsgeschichte „Ich bin dein Rettungsanker“

Die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ wurde am Donauinselfest 2018 auf Initiative von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál gestartet. Die erfolgreiche Aktion des Frauenservice Wien zeigt, dass sexuelle Belästigung in Wien keinen Platz hat. Partner*innen in der Kampagne sind neben dem Donauinselfest, den Wiener Bädern, den Wiener Linien auch die mobilen Inselteams der Wiener Gewässer und Teile der Wiener Clubszene (U4, Volksgarten). Der Rettungsanker ist überdies Teil der von der Vienna Club Commission im Jahr 2024/2025 erstmalig durchgeführten Workshopreihe „Feiern? Safer.“ zur umfassenden Ausbildung von 100 Awarenessbeauftragten.

Neben zahlreichen anderen Organisationen (z.B. ZARA Zivilcourage und Antirassismus Arbeit, Checkit!, FullAccess oder PRIDE BIZ) übernimmt der Rettungsanker eines von sechs Modulen zum Thema „Umgang mit Sexismus“. Diese Workshopreihe wird auch im Jahr 2025/2026 weitergeführt. Weitere Informationen finden sich auf der Website rettungsanker.wien.gv.at