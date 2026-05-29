Samariterbund lädt zur Blaulicht-Show im Prater

Am kommenden Samstag steigt im Prater der 15. Tag des Samariterbundes. Das Fest für die ganze Familie bietet wieder ein buntes und vielfältiges Programm.

Der Prater wird am Samstag, den 30. Mai, zur großen Erlebniswelt für Familien, Kinder und Blaulicht-Fans, wenn der Samariterbund auf der Kaiserwiese seinen Aktionstag begeht. Von Rettungsautos über Motorräder bis hin zu Quads und Emergency-Bikes - Besucher können hautnah erleben, wie die Helfer im Ernstfall arbeiten. Besonders spektakulär werden auch heuer wieder die Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde. Wer selbst aktiv werden will, kann beim Blaulichtsimulator reagieren wie die Profis und seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen.

Auch den jüngsten Besuchern wird einiges geboten: Rettungsauto-Luftburg, Trampolin, XXL-Wuzzler, Kinderschminken und Bastelstationen sorgen den ganzen Tag über für beste Unterhaltung. Mit dabei sind außerdem Kinderliedermacher Bernhard Fibich und Clown Poppo auf der Festbühne.

© Samariterbund

Samariterbund zeigt soziale Seite

Der Aktionstag soll aber nicht nur Spaß machen, sondern auch zeigen, wie breit der Samariterbund aufgestellt ist. Neben der klassischen Rettung informiert die Organisation auch über Wohnungslosenhilfe, Betreuung von Geflüchteten, Senioren-WGs und kostenlose Lernhilfe für Kinder aus einkommensschwachen Familien.

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Für die passende Stärkung sorgt die legendäre Feldküche mit gegrillten Cevapcici und vegetarischen Schmankerln. Auch Bio-Topfenknödel stehen heuer auf dem Menü. Besonderes Augenmerk legt der Samariterbund dabei auf Nachhaltigkeit, regionale Zutaten und klimafreundliche Anreise. Der Eintritt ist kostenlos, freiwillige Spenden kommen den sogenannten LernLEOs zugute - dort erhalten Kinder gratis Unterstützung bei Hausaufgaben und beim Lernen.