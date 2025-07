›Sommer im Gemeindebau‹: wohnpartner stärkt Nachbarschaft in Wien

Im Wiener Gemeindebau wird Nachbarschaft großgeschrieben – besonders im Sommer. wohnpartner lädt mit kostenlosen Aktionen, Beratung und kreativen Angeboten zum Mitmachen ein. Gemeinschaft, Austausch und Unterstützung stehen im Mittelpunkt.

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner vernetzt mit zahlreichen Initiativen die Bewohnerinnen und Bewohner im Wiener Gemeindebau. Und im Sommer macht es bei den vielen Aktionen im Rahmen von „Sommer im Gemeindebau“ noch mehr Spaß, die Nachbarschaft kennenzulernen und sich zu vernetzen.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „Wien steht für das Miteinander – gerade auch im Gemeindebau. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ wird Gemeinschaft gelebt - offen, vielfältig und solidarisch. Vom kreativen Gestalten über das gemeinsame Sporteln oder dem Austausch in Frauengruppen – das kostenlose Programm von wohnpartner und Wiener Wohnen bringt die Nachbarschaft zusammen und macht den Sommer für alle Wienerinnen und Wiener zu einem gemeinsamen Erlebnis. Doch soziale Verantwortung heißt auch hinschauen, statt wegschauen. Deshalb runden Beratungsangebote zu den vielfältigen Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien und zu Nachbarschaftskonflikten das Programm ab.“

Vizebürgermeisterin und Wohnbahstadträtin Katrin Gaál beim Garteln mit Kindern. © M.Votava

Gemeinsam aktiv – Angebote, die verbinden

Besonders Frauen (Gesprächs- und Kreativrunden) und Interessierte an gemeinschaftsstärkenden Freizeitaktivitäten (Tischtennis, Kochen, Grätzl-Treffs, Hoffeste etc.) dürfen sich auf für sie maßgeschneiderte Termine freuen, die kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung angeboten werden. Erneut im Programm: Die beliebten Deutsch-Kurse in Kooperation mit der VHS. Alle, die Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien haben bzw. Beratung im Fall von Nachbarschaftskonflikten brauchen bzw., sind ebenfalls bei wohnpartner richtig.

Das wohnpartner-Programm dient dazu den sozialen Zusammenhalt im Gemeindebau zu fördern. Denn wer mit der Nachbarschaft kocht, gartelt oder sportelt, geht in der Hausgemeinschaft besser mit den anderen um. Oft lassen sich Streitereien sogar vermeiden, weil nicht gewartet wird, bis eine Auseinandersetzung ausbricht, sondern frühzeitig das klärende Gespräch gesucht wird.

Viele Aktivitäten für Frauen und die ganze Nachbarschaft

wohnpartner kommt den Wünschen der Wienerinnen gerne nach, die im Rahmen der bislang größten Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ ihren Bedarf nach mehr Zeit für sich selbst, Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Frauen sowie Rückzugsmöglichkeiten geäußert haben. Bei wohnpartner gibt es Frauencafés zum Austausch und gemütlichen Beisammensein, ebenso wie sportliche Angebote und Kreativwerkstätten zum Basteln und Gestalten.

Beratungen zu Nachbarschaftskonflikten und Unterstützungsmaßnahmen

Ein weiterer Fokus liegt auf dem vielseitigen Beratungsangebot von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice unterstützt bei Konflikten im Wiener Gemeindebau und bietet in herausfordernden Fällen auch kostenlose Mediation an. Darüber hinaus steht wohnpartner als Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien zur Verfügung.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Wenn es in der Wohnhausanlage zu Konflikten unter Nachbar*innen kommt oder finanzielle Sorgen den Alltag belasten, ist wohnpartner für die Mieter*innen im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen durch vielfältige Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren gerne über die Unterstützungs- und Hilfsleistungen der Stadt Wien – stets kostenlos, vertraulich und diskret.“

Abschluss beim „Tag des Wiener Wohnbaus“

Das Finale von „Sommer im Gemeindebau“ geht am 31. August im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne, der im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park stattfinden wird.

Ausgewählte Highlights

10. Bezirk:

• Grätzl-Café Wienerberg: Beim Austausch unter den Bewohner*innen steht wohnpartner mit seinen Services unterstützend zur Seite

donnerstags, von 15 bis 17 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1

• Erlebniswelt Gemeindebau: Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und eine Plauderrunde im Bassena-Café stehen bei diesen Generationen übergreifenden Aktion auf dem Programm.

donnerstags, von 16 bis 18 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2

• Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetsschwangere: Frauengruppe für ein Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere, die ein Kind bekommen haben und weiterhin den gesunden Lebensstil beibehalten sollen, um Diabetes präventiv entgegenzuwirken.

donnerstags, von 9 bis 11.30 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1

• Tauschladen im Karl-Wrba-Hof: Im Tauschladen stöbern und kostenlos Kleidung, Haushaltswaren, Schulsachen, Spielsachen oder Deko mitnehmen und natürlich auch abgeben.

Donnerstag, 24.7., von 16 – 18 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1

• #wienwohntbesser-Tour Karl-Wrba-Hof; wohnpartner, Wiener Wohnen, Technische Stadterneuerung (MA 25) sowie die Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50) stehen allen interessierten Wiener*innen mit Information und Beratung zur Seite.

Mittwoch, 23. Juli, von 12 bis 18 Uhr

Karl-Wrba-Hof, Sahulkastraße 3-5

16. Bezirk:

• Kreativtreff für Frauen*: Jeden 2. Donnerstag trifft sich diese Gruppe im wohnpartner-Lokal am Matteottiplatz, um gemeinsam 2 Stunden kreativ zu sein. Es wird gemalt, gebastelt, geredet und gelacht.

Donnerstag, 31. 7., von 16 bis 18 Uhr

wohnpartner-Lokal Matteotiplatz 3

21. Bezirk:

• Turngruppe im Grätzl-Zentrum Floridsdorf: Gemeinsam bleiben wir aktiv – mit Freude an der Bewegung und ohne Leistungsdruck. Der Kurs ist für alle Altersgruppen geeignet!

montags, 21. und 28. Juli, von 17 bis 18 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse

• Tischtennis im Grätzl-Zentrum Floridsdorf: Kostenlos Tischtennis spielen im Grätzl-Zentrum Floridsdorf. Bitte Hallenschuhe mitbringen. Anmeldung unter gz_floridsdorf@wohnpartner-wien.at

Dienstag, 22.7. von 15 bis 17 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse

22. Bezirk:

• Grätzl-Treff: Kommen Sie vorbei, spielen Sie Gesellschaftsspiele oder eine Partie Schach, stöbern und tauschen Sie Bücher oder plaudern Sie einfach gemütlich mit anderen.

Montag, 21.7., 28.7., von 15 bis 17 Uhr

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01

• VHS-Deutschkurs: Die Trainerinnen und Trainer der VHS gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden ein und gemeinsam werden die Deutsch-Kenntnisse verbessert.

Montag bis Mittwoch, 21.7., 22.7., 23.7., 28.7., 29.7., 30.7., 4.8., 5.8., von 9 bis 12 Uhr; nur am 4. und 5. August (9 – 12.30 Uhr)

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Gemeinschaftsraum bei Stiege 43 im Goethehof

Anmeldung unter 012450322080 oder gz_kaisermuehlen@wohnpartner-wien.at

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter: wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen, Information: 01/24 503-25960