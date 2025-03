Steiermark-Frühling mit Pre-Opening am Wiener Rathausplatz

Der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz startet heuer schon einen Tag früher als gewohnt.

Der beliebte Steiermark-Frühling kehrt auch heuer zurück auf den Wiener Rathausplatz – und das schon heute! Wer möchte, kann ab 18 Uhr in ein vielfältiges Programm mit kulinarischen Highlights, Volksmusik und Steirerpop sowie traditionellem Brauchtum aus der Steiermark eintauchen.

© Steiermark Tourismus, Michaela Lorber ×

Ganze vier (einhalb) Tage lang erwartet die Besucher eine bunte Mischung aus Urlaubsvorfreude, köstlichen steirischen Spezialitäten, schwungvoller Musik und bester Stimmung. Rund 100 Aussteller und mehr als 1.500 steirische Programmakteure sorgen für echtes steirisches Lebensgefühl mitten in der österreichischen Bundeshauptstadt.

Steiermark pur

Weil die Vorfreude auf das "Grüne Herz" der Steiermark in Wien dermaßen groß ist, startet der Steiermark-Frühling erstmals in seiner sechzehnjährigen Geschichte bereits am Mittwoch mit einem Pre-Opening Event unter dem Motto "70 Jahre südsteirische Weinstraße".

© Steiermark Tourismus, Jürgen Hammerschmid ×

Dabei gibt es auch in diesem Jahr wieder jede Menge zu entdecken. Neben kulinarischen Schmankerln aus 11 Erlebnisregionen - von Steirakasspätzle bis zur Brettljause - wird den Besuchern eine ganze Palette an steirischen Goodies geboten, darunter Urlaubsideen, Traditionen - vom Blochziehen bis zum Jodelkurs -, Musik für gute Laune und ein buntes Kinderprogramm.

Programm des Pre-Openings

Hier findet sich eine Übersicht zum heutigen Programm auf der Hauptbühne:

17:00 Uhr - Warm up. Moderation: Thomas Axmann

17:30 Uhr - DERMITAZIACH & DJ Harvey Miller

18:00 Uhr - Pre-opening Begrüßung

18:15 Uhr - Gewinnspiel: Urlaub in der Südsteiermark

19:00 Uhr - anna-sophie & band presented by Erlebnisregion Südsteiermark

20:00 Uhr - DJ Erich fuchs

Alle sind herzlich dazu eingeladen, einen Abend mit steirischem Lebensgefühl und dem Flair der Südsteiermark am Rathausplatz zu erleben.