Steve Nino: Wiener schafft bei Massage-WM in Sprung in die Top 10

Er selbst litt jahrelang unter chronischen Schmerzen – heute zeigt er anderen, wie sie schmerzfrei und gesund leben können. Das machte sich für den Wiener Steve Nino jetzt bezahlt. Bei der Massage-WM in Kopenhagen landete er auf dem 6. Platz.

Im Juni nahm Steve Nino an der Massage-Weltmeisterschaft in Kopenhagen teil – Seite an Seite mit den besten Therapeuten der Welt. Diese Erfahrung bezeichnet er als "weiteren Schritt auf seinem Weg, Menschen auf natürliche Weise zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit zu begleiten" - und dabei schaffte er es auch gleich in die Top 10 der besten Masseure der Welt.

Über die Jahre eignete er sich mehr als 15 verschiedene Massagetechniken an. Doch anstatt sich auf eine Methode zu beschränken, entwickelte er seinen eigenen Zugang: ganzheitlich, nachhaltig und medikamentenfrei. Seine Arbeit basiert auf Erkenntnissen aus dem größten medikamentenfreien Spital der Welt, wo er eine fünfjährige Ausbildung in alter asiatischer Technik absolvierte – mit Fokus auf Selbstregulation und dem Einklang von Körper, Geist und Herz.

Steve Nino © Hersteller

Wissen, das weitergegeben wird

Dieses Wissen gibt er heute in Workshops, Projekten und Online-Veranstaltungen weiter. Besonders am Herzen liegt ihm das monatliche Schmerzfrei-Event, das kostenlos online stattfindet. Teilnehmer lernen dort praktische Werkzeuge, um Schmerzen auf natürliche Weise zu lösen. Interessierte können sich auf stevenino.com anmelden.

Steve Nino © Hersteller

Regelmäßig ist Steve Nino auf Gesundheits- und Bewusstseinsfestivals wie dem Wasserfest, dem Flow Festival oder an seiner früheren Ausbildungsstätte in der Schlossschule St. Georgen aktiv. Dort begleitet er Menschen, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen.

Für Steve Nino bedeutet Gesundheit mehr als Schmerzfreiheit: "Gesundheit heißt, im Einklang mit sich selbst und der Natur zu leben – nachhaltig, bewusst und menschlich."