Veganmania lässt die fleischlose Küche hochleben

Veganmania ist das vegane Sommerfestival im Herzen der Stadt seit 1998 – mit gratis Eintritt, Streetfood, Musik und Lifestyle.

Endlich hält der Sommer Einzug in der Bundeshauptstadt, womit es zahlreiche Wiener raus ins Freie zieht. Da kommt die Veganmania am kommenden Wochenende gerade recht, wenn im herzlichen Ambiente des Museumsquartiers eine Vielfalt an pflanzlichen Speisen und Getränken darauf wartet, verkostet zu werden.

Neben den Essensständen – mit kreativen Gaumenfreuden aus österreichischer und internationaler Küche – sorgen Musiker für hervorragende Stimmung. Weiters stellen Stände ihre veganen und nachhaltigen Produkte vor und begeistern die Gäste mit innovativen Lebensmitteln sowie nachhaltiger und fairer Kosmetik und Kleidung.

Veganmania ist mittlerweile das größte Streetfood-Festival in Österreich und das größte vegane Streetfood-Festival Europas.

Öffnungszeiten

Freitag, 6. Juni: 14–22 Uhr*

Samstag, 7. Juni: 10–22 Uhr*

Sonntag, 8. Juni: 10–22 Uhr*

Montag, 9. Juni: 10–18 Uhr

* Streetfood bis 22 Uhr, andere Stände bis 21 Uhr