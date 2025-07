Vegetarische Kulinarik: Neuer Lehrberuf erobert Wiener Gastronomie

Wien bildet seit Anfang Juli vegetarische Köche aus, die ihre fleischlose Karriere starten wollen - zwei Dutzend Betriebe zeigen Interesse daran, Lehrlinge aufzunehmen.

Die fleischlose Küche liegt weltweit im Trend - so auch in Wien. Die gute Nachricht: Wer vegetarisch kochen will, kann das jetzt ganz offiziell lernen. Seit Juli bietet die Bundeshauptstadt nämlich den Lehrberuf "Fachkraft für vegetarische Kulinarik" an. Die neue Lehre dauert vier Jahre und spezialisiert sich - wie der Titel schon verrät - auf die Zubereitung fleischloser Gerichte.

© Getty

Sieben Wiener Lokale haben bereits bei der Wirtschaftskammer um Zulassung als Ausbildungsbetrieb angesucht, wird der ORF berichtet. Weitere 25 stünden in den Startlöchern, darunter Wirtshäuser, gehobene Küchen und ein Hotelbetrieb. Laut der Veganen Gesellschaft Österreich gebe es auch schon über 100 Interessierte, die die Ausbildung starten wollen. Der Weg für eine grüne Zukunft - zumindest auf dem Teller - ist somit geebnet.