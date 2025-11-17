Wien kürt schönste Grünoasen der Stadt

700 Hobbygärtnerinnen nahmen am 17. Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ teil – Gaál und Ploberger loben Engagement der Wienerinnen für mehr Grün in der Stadt

Wien zeigt sich wieder von seiner grünsten Seite: „Das Garteln hat in Wien eine lange Tradition. Unsere Stadt lebt vom Engagement ihrer Menschen, die mit Leidenschaft pflanzen, pflegen und teilen“, betonte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál anlässlich der Preisverleihung des blumigen Fotowettbewerbs. Beim 17. Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ der Stadt Wien reichten rund 700 Hobbygärtnerinnen und -gärtner Fotos ihrer kleinen Paradiese ein – von Balkonen über Gärten bis hin zu liebevoll gestalteten Fensterbrettern. Die Jury unter Vorsitz von Biogärtner Karl Ploberger wählte die schönsten Grünoasen in fünf Hauptkategorien aus: Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten und Indoor-Garten. Dazu kamen Preise für Urbanes Garteln, Social Media, Anerkennungen und eine eigene Kategorie für Kindergärten.

Strahlende Sieger des Fotowettbewerbs „Blühendes Zuhause“. © K. Juhasz

Wien blüht auf – Sieger in fünf Kategorien

Geehrt. Das schönste Blumenkisterl pflegt Claudia Wilke (18. Bezirk), die mit bienenfreundlichen Pflanzen Akzente setzt. Der Balkonpreis ging an Anita Blatterer (7. Bezirk), die seit 44 Jahren gartelt. Bernhard Endrich (16. Bezirk) überzeugte mit seiner farbenfrohen Terrasse, während Eveline Weiss (10. Bezirk) den schönsten Garten gestaltet. Den Preis für den besten Indoor-Garten erhielt Valentina Vich (17. Bezirk). In der Kategorie Urbanes Garteln wurden unter anderem Snjezana Cikarevic, Sonja Bachmayer und Anna Szostak-Weingartner ausgezeichnet.

In der Kategorie Urbanes Garteln wurden unter anderem Snjezana Cikarevic, Sonja Bachmayer und Anna Szostak-Weingartner ausgezeichnet. Die Social-Media-Preise gingen an Flora Buchinger (@friedhofbluete) und Robert Simbürger (@herr_rosi_official).

Blumen, Bäume und Begeisterung

Biogärtner Karl Ploberger freute sich über die Vielfalt: „Dieser Wettbewerb zeigt, wie sehr den Wienerinnen und Wienern ihre Stadt am Herzen liegt. Besonders schön ist, dass sich immer mehr junge Menschen für das Garteln begeistern.“ Auch die jüngsten Wienerinnen und Wiener waren dabei: Elf Kindergartengruppen wurden für ihre blumigen Beiträge geehrt – jedes Kind erhielt eine eigene Medaille.

Mit „Blühendes Zuhause“ feiert Wien nicht nur seine schönsten Gärten, sondern vor allem die Menschen, die sie mit Hingabe erblühen lassen.