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Wien Ostermarkt Ostereier
© Getty Images

Über 230 Stände

Wiens Ostermärkte locken wieder mit viel Tradition und Kulinarik

19.03.26, 10:40
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Wien startet offiziell in die Oster-Saison. Die mehr als 230 Marktstände bieten Besuchern auch heuer eine bunte Mischung aus Brauchtum, Genuss und Familienprogramm. 

Mit den ersten warmen Tagen kehrt in Österreichs Bundeshauptstadt eine nicht wegzudenkende Tradition zurück. Noch vor dem Wochenende eröffnen die wichtigsten Ostermärkte und verwandeln die Stadt in eine bunte Frühlingskulisse.

Altwiener Ostermarkt auf der Freyung

Altwiener Ostermarkt auf der Freyung.

© Altwiener Ostermarkt

Dabei blicken die Wiener Ostermärkte auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Ursprünglich entstanden sie rund um Wallfahrten, bei denen Pilger mit einfachen Speisen versorgt wurden. Heute sind sie fixer Bestandteil des Wiener Frühlings. 

Kunst, Kulinarik und Geschichte

Bereits am heutigen Donnerstag startet das Kalvarienbergfest, der Ostermarkt in Hernals. In der Kalvarienberggasse wird bis Ostersonntag ein dichtes Programm geboten. Während Kinder beim Kasperltheater und natürlich auch mit dem Osterhasen auf ihre Kosten kommen, locken für Erwachsene Tanz, Führungen und gelebte Brauchtümer wie das Osterfeuer und Ratschen.

Ostermarkt am Hof

Ostermarkt am Hof.

© Ostermarkt am Hof

Ab morgen legen auch die Märkte in der Innenstadt nach. Auf der Freyung sorgt der traditionsreiche Altwiener Ostermarkt mit riesigem Osterei für Hingucker. Am Hof stehen vor allem Handwerk und Schmankerl im Mittelpunkt. Insgesamt laden heuer rund 230 Stände zum Gustieren und Flanieren ein. Der große Ostermarkt in Schönbrunn hingegen eröffnet erst nächste Woche, der einmal mehr mit besonders vielen Ständen punktet. 

Kalvarienbergfest Ostern in Hernals

Kalvarienbergfest in Hernals.

© kalvarienbergkirche.at

Bereits seit Ende Februar läuft zudem der Markt in Floridsdorf, wo regionale Anbieter und Familienangebote dominieren. Höhepunkt dort: die Palmweihe am Palmsonntag.

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