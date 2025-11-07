Zwei Tage voller PS bei den ›Driving Days‹ im Westfield Donau Zentrum

Bei den Auto Driving Days im Westfield Donau Zentrum drehte sich alles rund ums Thema Mobilität der Zukunft. Zahlreiche Aussteller präsentierten innovative Fahrzeuge, neueste Technologien und nachhaltige Lösungen.

Driving Days: oe24 CEO Niki Fellner (r.) und BV-Donaustadt Ernst Nevrivy (3. v. r.) gemeinsam mit den Ausstellern. © oe24/Fuhrich

Auto-Träume. Chrom, Glanz und jede Menge PS: Das Westfield Donau Zentrum verwandelte sich bereits Freitag erneut in ein Mekka für Autoliebhaber. Am Samstag gibt es von 9 bis 18 Uhr noch einmal die Chance, die neuesten Modelle hautnah zu erleben und Sie können sich direkt in Ihre Favoriten setzen – vom schnittigen Cityflitzer bis zum luxuriösen SUV.

© oe24/Fuhrich

Innovation, Stil und Fahrspaß zum Anfassen

Markenpower. Fünf renommierte Autohäuser – darunter Auto Stahl, Auto Wien Mitte, MVC Motors, Bernhard Kandl und Opel & Beyschlag – brachten insgesamt 13 Marken mit. Vom spritzigen Cityflitzer über den geräumigen Familien-SUV bis zum vollelektrischen Zukunftsmodell war alles vertreten. Namen wie Alfa, Peugeot, Fiat, Ford, Honda, Toyota, Kia, KGM, Polestar, Citroën, Volvo, Opel, Mazda oder Leapmotor ließen die Herzen der Autofans höherschlagen. Wer will, kann Infomaterial mitnehmen, sich direkt von den Autoverkäuferinnen und -verkäufern beraten lassen, eine Probefahrt ausmachen – oder sein Traumauto gleich vor Ort kaufen. www.drivingdays.at

Schauen Sie noch heute bis 20 Uhr und morgen von 9 bis 18 Uhr vorbei.