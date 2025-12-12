Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Luftburg im Prater macht Christbaumkauf zum Familienfest
© Philipp Liparski

Christbaum-Party

Luftburg im Prater macht Christbaumkauf zum Familienfest

12.12.25, 12:57
Teilen

In der Luftburg im Prater wird der Baumverkauf zum stimmungsvollen Vorweihnachtserlebnis. Familien können sich auf Bio-Qualität, Kinderprogramm und Musik freuen. 

Wenn der Christbaumkauf zur Party wird, dann findet das Fest bei Kolarik im Prater statt. Am 14. Dezember wartet im weihnachtlich geschmückten Gastgarten von 12:00 bis 20:00 Uhr in ein stimmungsvolles Erlebnis auf Familien. Statt Einkaufstrubel erwartet die Gäste ein gemütlicher Tag mit Bio-Punsch, Musik und fröhlichen Kindern.

Luftburg im Prater macht Christbaumkauf zum Familienfest
© Philipp Liparski

Im Mittelpunkt stehen Nordmann-Tannen in reiner Bio-Qualität, die auf dem Großingerhof in Niederösterreich über viele Jahre hinweg unter nachhaltigen Bedingungen gewachsen sind. Wer möchte, kann seinen ausgesuchten Baum gleich vor Ort reservieren und bis zum 23. Dezember sicher einlagern lassen. Dieser Service nimmt vielen die Hektik rund ums Fest ab.

Luftburg im Prater macht Christbaumkauf zum Familienfest
© Philipp Liparski

Für die kleinen und großen Gäste gibt es gratis Luftburg springen, Boccia spielen und einen Outdoor-Spielplatz. DJ Steve Nick sorgt ab 15:00 Uhr für weihnachtliche Party-Sounds. Eine Auswahl an Geschenkideen bietet der Shop "Krimskrams & Kramuri".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden