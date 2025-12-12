Luftburg im Prater macht Christbaumkauf zum Familienfest

In der Luftburg im Prater wird der Baumverkauf zum stimmungsvollen Vorweihnachtserlebnis. Familien können sich auf Bio-Qualität, Kinderprogramm und Musik freuen.

Wenn der Christbaumkauf zur Party wird, dann findet das Fest bei Kolarik im Prater statt. Am 14. Dezember wartet im weihnachtlich geschmückten Gastgarten von 12:00 bis 20:00 Uhr in ein stimmungsvolles Erlebnis auf Familien. Statt Einkaufstrubel erwartet die Gäste ein gemütlicher Tag mit Bio-Punsch, Musik und fröhlichen Kindern.

© Philipp Liparski

Im Mittelpunkt stehen Nordmann-Tannen in reiner Bio-Qualität, die auf dem Großingerhof in Niederösterreich über viele Jahre hinweg unter nachhaltigen Bedingungen gewachsen sind. Wer möchte, kann seinen ausgesuchten Baum gleich vor Ort reservieren und bis zum 23. Dezember sicher einlagern lassen. Dieser Service nimmt vielen die Hektik rund ums Fest ab.

© Philipp Liparski

Für die kleinen und großen Gäste gibt es gratis Luftburg springen, Boccia spielen und einen Outdoor-Spielplatz. DJ Steve Nick sorgt ab 15:00 Uhr für weihnachtliche Party-Sounds. Eine Auswahl an Geschenkideen bietet der Shop "Krimskrams & Kramuri".