Mäuse-Alarm in Döbling: "Ekel-Asiate" wurde gesperrt

In Wien-Döbling wurde durch das Einsatzteam Stadt Wien eine Kontrolle in einem Asia- Restaurant durchgeführt. Dabei wurden Mäuse und eine illegale Produktionsstätte von Teigtascherl entdeckt.

Die illegale Produktion von Teigtascherln und Schädlingsbefall in Form von Mäusen: Diese Kombi war unter anderem dafür ausschlaggebend, dass ein Asia-Restaurant in Wien-Döbling am Mittwoch behördlich gesperrt wurde. In einer Aussendung wurde insgesamt von "gravierenden hygienischen Missständen" gesprochen. Zu der Kontrolle der Örtlichkeit kam es durch das Einsatzteam Stadt Wien, unter Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen, nach einem Hinweis der Landespolizeidirektion Wien.

Gravierende hygienische Missstände in einem Restaurant in Döbling. © Gruppe Sofortmaßnahmen

Die dabei entdeckte illegale Produktionsstätte von Teigtascherln war weder von der Bau- noch von der Gewerbebehörde genehmigt. Die Kontrolle ergab außerdem, dass der Betreiber die ursprüngliche Raumaufteilung ohne behördliche Genehmigung verändert hatte, was wiederum einen behördlichen Rückbauauftrag zur Folge hatte.

Die festgestellten Mängel samt der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung führten jedenfalls zu einer sofortigen behördlichen Sperre von Gastgewerbebetrieb und Tascherl-Produktionsstätte.

Eine illegale Produktionsstätte von wurde Teigtascherl entdeckt, die weder von der Bau- noch von der Gewerbebehörde genehmigt war. © Gruppe Sofortmaßnahmen

Mehrere Anzeigen wegen der hygienischen Missstände sowie nach der Gewerbeordnung sowie der Bauordnung folgen. "Bei derart massiven Verstößen ist eine sofortige Betriebsschließung unumgänglich", sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, zu den Maßnahmen und dankte der Polizei für die Zusammenarbeit.