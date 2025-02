"Mariahilferbräu" zum Wiener Bierwirt 2025 gekürt

Die Wirtshausführer Bierwirte des Jahres wurden heuer bereits zum 24. Mal gekürt.

Ein Bierwirt aus echter Überzeugung und mit viel Leidenschaft - gibt es das heute noch? Natürlich! Seit mehr als zwei Jahrzehnten vergibt der Lokal-Guide "Wirtshausführer" gemeinsam der Stieglbrauerei aus Salzburg einmal im Jahr die Auszeichnung zum "Wirtshausführer Bierwirt" in allen Bundesländern sowie in Südtirol. Ausgezeichnet werden dabei Gastronomen, die sich in ihren Vorzeige-Betrieben ganz besonders um die Pflege der Bierkultur bemühen.

In der Bundeshauptstadt fiel die Wahl heuer auf das "Mariahilferbräu" im 15. Bezirk. Das typische Eckbeisl ist ein rustikales Bierlokal, ein Treffpunkt für alle Generationen und erfreut sich bei Wienern sowie bei internationalen Gästen großer Beliebtheit. Seit 2007 wird dort traditionelle Wiener Küche geboten, wobei man auch aktuelle Trends im Blick hat. Neben Klassikern wie Gulasch, Bauernschmaus und Schnitzel-Varianten werden auch saisonale Spezialitäten und preiswerte Mittags-Menüs serviert. Eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten sowie köstliche Mehlspeisen und Desserts komplettieren das Angebot. Und natürlich kommen hier die Bierliebhaber nicht zu kurz – sechs der neun Biere vom Fass stammen aus der Salzburger Stieglbrauerei.

"Mit diesen Auszeichnungen möchten wir all den Gastgeberinnen und Gastgebern eine Bühne geben, die in ihren Betrieben mit viel Leidenschaft im Einsatz sind und damit auch eine Vorbildfunktion in der Branche übernehmen. Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es uns wichtig, immer ein verlässlicher Partner der Gastronomie zu sein, denn was wäre eine Brauerei ohne die Wirtinnen und Wirte, die mit Freude und Überzeugung unser Bier ausschenken. Mit ihrer Arbeit schaffen sie genau jene Orte für die Menschen, wo man Genuss und Geselligkeit und damit Lebensfreude erleben kann", so Stiegl-Eigentümer Dr. Heinrich Dieter Kiener.