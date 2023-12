Martin Ho soll Ex-Frau Ivana mit Enthauptung gedroht haben

Martin Ho gerät nicht aus den Schlagzeilen: Nach Wirbel um Vorwürfe der Arbeiterkammer geht es nun um angebliche Drohungen gegen seine Ex-Partnerin.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung hat Ivana Ho eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien gegen ihren Ex-Mann, den Wiener Szene-Gastronom Martin Ho eingebracht, berichtet der Exxpress. Im schlimmsten Fall könnte Ho demnach zu einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren verurteilt werden – denn die Vorwürfe seiner Ex haben es in sich.

So soll Martin Ho ihr etwa folgende Nachricht per WhatsApp geschickt haben: "Richte ihm aus: Er soll sich für das neue Jahr gute Leute um sich stellen. It’s time …", zitiert das Medium aus der Sachverhaltsdarstellung, die der Staatsanwaltschaft vorliegt. Die Drohung sei an den jetzigen Ehemann seiner Ex-Lebensgefährtin gerichtet gewesen. Hintergrund soll ein Rechtsstreit sein.

"Ich reiße euch beiden den Schädel raus!"

Dadurch ist Ho offenbar derart wütend geworden, dass er nach Weihnachten konkreter wurde und auch Ivana gedroht haben soll: "Ich stehe bald vor der Tür und reiße euch beiden den Schädel raus! Haben wir uns verstanden jetzt langsam?"

Das Model und ihr aktueller Partner schalteten daraufhin ihren Rechtsbeistand ein, um sich gegen die angeblichen Droh-Aussagen rechtlich zu wehren. Szene-Wirt Ho könne laut den Anwälten des Paares immerhin wegen des Verdachts der Drohung zu einer einjährigen Haftstrafe werden. Beim Tatbestand der gefährlichen Drohung, in der mit dem Tod oder einer Verstümmelung gedroht wird, reicht das Strafmaß sogar bis zu drei Jahren Haft.