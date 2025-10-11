Massenschlägerei mitten in Wien – mehrere Verletzte

Auf der Landstraßer Hauptstraße eskalierte ein Streit zwischen jungen Männern aus der Ukraine und Russland mit einer Gruppe Österreicher zu einer blutigen Schlägerei.

Wien. Zeugen alarmierten die Polizei am Freitag gegen 20:35 Uhr, nachdem eine Gruppe junger Männer im Bereich des Bahnhofs Wien Mitte mehrere Passanten verbal belästigt hatte, wie die LPD Wien in einer Aussendung berichtet. Das anfängliche Wortgefecht mit einer anderen Gruppe am Bahnhof artete schnell aus. Plötzlich flogen die Fäuste, mehrere Beteiligte kassierten heftige Schläge.

Dank des blitzschnellen Eingreifens mehrerer Einsatzkräfte konnten alle Schläger gestoppt werden. Die Bilanz der Massenschlägerei: Platzwunden, Abschürfungen, Blutergüsse und sogar eine gebrochene Mittelhand. Die Rettung brachte drei Verletzte ins Krankenhaus.

Bei den an der Schlägerei beteiligten zwei Gruppen handelte es sich einerseits um junge Männer (17-19) aus der Ukraine und Russland und andererseits um Österreicher (26-30).