Messer-Attacke am Schwedenplatz: 18-Jähriger verletzt

Bei Rangelei

06.09.25, 12:19
Das Opfer musste ins Spital gebracht werden - der Täter ist auf der Flucht. 

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Schwedenplatz (Innere Stadt) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Laut ersten Erhebungen der Polizei war ein 18-jähriger Mann gemeinsam mit einem Freund unterwegs, als er von einem derzeit unbekannten Täter attackiert wurde.

Im Zuge einer Rangelei zwischen mehreren Personen soll der Unbekannte den jungen Mann mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Der 18-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zur Identität des Täters sind derzeit im Gange.

